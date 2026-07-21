رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مهارت‌آموزی را محور اصلی فعالیت‌های تابستانی دانست و گفت: هدف ما این است که هر دانش‌آموز در پایان این دوره، دست‌کم یک مهارت جدید یا یک نقش اجتماعی تازه را تجربه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سالار قاسمی در آیین افتتاح برنامه‌های تابستانی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه که در کانون سبحان شهر تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و شهدای اخیر کشور، از تلاش‌ها و زحمات دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به امید، انگیزه و اراده نیازمند است. آموزش و پرورش در چنین شرایطی نباید متوقف شود، بلکه باید با ایجاد نشاط، امید و انگیزه، زمینه رشد و پیشرفت دانش‌آموزان را فراهم کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مهارت‌آموزی را محور اصلی فعالیت‌های تابستانی دانست و گفت: هدف ما این است که هر دانش‌آموز در پایان این دوره، دست‌کم یک مهارت جدید یا یک نقش اجتماعی تازه را تجربه کند؛ زیرا مهارت‌آموزی زمینه‌ساز استقلال، خودباوری و حضور مؤثر دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در جامعه است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه افزود: با برنامه‌ریزی صحیح، همراهی خانواده‌ها و تلاش مربیان، استعداد‌های این دانش‌آموزان شکوفا خواهد شد و آینده‌ای روشن پیش روی آنان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه امکانات این حوزه گفت: با حمایت دولت و نگاه ویژه وزیر آموزش و پرورش، گام‌های مؤثری در زمینه توسعه فضا‌های آموزشی، تأمین تجهیزات و تقویت نیروی انسانی برداشته شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی توسعه مهارت‌آموزی و کارآفرینی را از برنامه‌های مهم سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد نمایشگاه‌های دائمی برای عرضه محصولات و دستاورد‌های دانش‌آموزان، علاوه بر کمک به استقلال اقتصادی، موجب تقویت هویت فردی، اعتمادبه‌نفس و مشارکت اجتماعی آنان خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در پایان بر ارتقای کیفیت برنامه‌های تابستانی و تداوم ارتباط دانش‌آموزان با مدرسه در طول تابستان تأکید کرد و گفت: مدرسه استثنایی باید در تمام طول سال، کانون یادگیری، حمایت، توانمندسازی و امیدآفرینی برای دانش‌آمو