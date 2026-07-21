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معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: در جریان دوازدهمین مرحله از مانور سراسری «مهتاب» در استان ۲۲۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاوش کریمی روز سهشنبه در حاشیه اجرای دوازدهمین مرحله از مانور سراسری «مهتاب» در سطح استان، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مشترکان قانونمدار و مقابله با نوسانات شبکه، اظهار کرد: در جریان این مانور، اقدامات گستردهای توسط گروههای عملیاتی در سراسر استان انجام شد که یکی از مهمترین آنها، شناسایی و جمعآوری ۲۲۰ مورد انشعاب غیرمجاز برق است.
وی ادامه داد: در راستای ساماندهی وضعیت مشترکانی که از برق غیرمجاز استفاده میکردند، ۸۵ انشعاب به وضعیت دائم یا موقت تبدیل شده و ۱۴ دستگاه شمارشگر نیز برای مدیریت بهتر مصرف، برای مشترکان بدون کنتور نصب شد.
کریمی با اشاره به دیگر بخشهای این عملیات افزود: در راستای مدیریت بار شبکه، ۱۳۵ مورد محدودسازی مصرف از طریق تعویض فیوز انجام شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بیان داشت: همچنین تیمهای بازرسی ما موفق شدند ۱۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز را شناسایی و انشعابات آنها را جمعآوری کنند؛ در همین راستا ۴۰۰ متر کابل غیرمجاز که موجب بروز ناپایداری در شبکه شده بود، جمعآوری شد.
کریمی همچنین به اقدامات حوزه کشاورزی و اندازهگیری اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی، وضعیت ۲۷ پمپاژ آب مورد تست و بررسی قرار گرفت تا از مصرف صحیح و مجاز برق در این بخش اطمینان حاصل شود.
وی گفت: جهت ارتقای دقت اندازهگیری و جلوگیری از دستکاریهای احتمالی در لوازم اندازهگیری، ۱۰ دستگاه کنتور که دچار دستکاری شده بودند شناسایی و رفع عیب شدند که برای ۲ مورد از آنها کنتورهای هوشمند جایگزین شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: علاوه بر این، ۹۵ دستگاه کنتور معیوب نیز در راستای تکریم مشترکان و صحتسنجی مصارف، با کنتورهای سالم تعویض شد.
وی در پایان گفت: شرکت توزیع برق خوزستان با بهرهگیری از تمامی توان عملیاتی خود در حال رصد شبکههاست و با هرگونه مصارف غیرمجاز که منجر به ناپایداری شبکه، فشار بر ترانسفورماتورها و افت ولتاژ میشود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد. هدف ما در اجرای مستمر طرح مهتاب، تأمین برق پایدار و مطمئن برای تمامی مشترکان است
پیش از این نیز مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از قطع هوشمند برق ۹۶۴ مشترک پرمصرف در بخشهای خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی خبر داده بود.