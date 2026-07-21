همایش بزرگ سه ساله‌های حسینی به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها در شهر بهمن شهرستان آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، همایش بزرگ سه ساله‌های حسینی در سالروز شهادت سه ساله‌ی کربلا حضرت رقیه سلام الله علیها در هیات علی اصغر شهر بهمن برگزار شد.

همچنین مراسم شام غریبان دردانه سه ساله حضرت امام حسین علیه السلام با حضور کودکان و نوجوانان در جوار امامزادگان احمد و جعفر علیهم السلام و گلزار شهدای شهر بهمن برگزار شد.

در این مراسم کودکان شهر بهمن به یاد شهادت کودکان دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب سوگواری و عزاداری کردند.