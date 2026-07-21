تیم هندبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا مقابل هند به برتری رسید و صعود خود را به دور یک چهارم نهایی قطعی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که در چین در حال برگزاری است، تیم ایران در ششمین دیدار خود امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیر) به مصاف هند رفت و در نهایت بازی را با نتیجه قاطع ۶۳ - ۱۴ به پایان رسید.



در انتهای این دیدار محمد بابالادی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

با این پیروزی تیم هندبال جوانان ایران در جدول رده‌بندی ۷ امتیازی شد و صعود خود را به دور یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا قطعی کرد. این در حالی است که ایران در گروه B این رقابت‌ها که با حضور تیم‌های مدعی همچون قطر، ژاپن، کویت، امارات و کره جنوبی که برخی از آن‌ها از بازیکنان چندملیتی هم در ترکیب خود بهره می‌برند، قرار گرفته بود و در نهایت با برتری در چند دیدار حساس و سرنوشت ساز خود به دور بعدی راه پیدا کرد.

تیم ایران پیش از این ۲۹ - ۲۷ تیم کویت و ۲۶ - ۲۵ تیم قطر را برد، با تیم امارات ۲۵ - ۲۵ مساوی کرد و ۲۸ - ۲۹ مغلوب تیم کره جنوبی شد.

بدین ترتیب ملی‌پوشان جوان هندبال ایران جمعه (۲ مرداد) در مرحله یک چهارم نهایی به میدان می روند. حریف ایران در این مرحله پس از پایان دیدار‌های فردا (چهارشنبه) و اتمام کامل مرحله گروهی مشخص خواهد شد.

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۴ تیر تا ۵ مرداد به میزبانی در شهر گوژوی چین برگزار می‌شود و چهار تیم برتر این رقابت‌ها مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می‌کنند.