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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از فراهم کردن زیرساختها در پایانه مرزی سومار و مسیر دسترسی به این پایانه برای تردد زوار اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی، با بیان اینکه مرز سومار امسال برای اولین بار به عنوان مرز تردد زوار اربعین تعیین شده گفت: در راستای آمادهسازی زیرساختهای پایانه مرزی سومار جهت استقبال از زائرین اربعین حسینی، اقداماتی در چند بخش در دستورکار قرار گرفته و اجرا شده است.
وی یک بخش را مربوط به زیرساختهای پایانه این مرز دانست و افزود: در این بخش احداث سایبان با مساحت تقریبی ۶۵۰ مترمربع جهت پوشش فضاهای باز و همچنین تأمین و استقرار سه دستگاه کانکس جدید جهت استقرار نهادها و ارگانهای متولی در مرز انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه، درباره وضعیت گیتها در مرز سومار نیز گفت: راهاندازی پنج گیت دو کاربره جهت تسهیل تردد زائرین نیز اجرا شده است.
سلیمی از افزایش تعداد چشمههای سرویش بهداشتی مرز سومار به ۴۴ چشمه نیز خبر داد و افزود: تامین و نصب دو برج روشنایی برای تامین نور پایانه مرزی نیز از دیگر برنامههای اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه بخش دیگر اقدامات را مربوط به مسیرهای دسترسی به مرز سومار و زیرساختهای جادهای دانست و گفت: احداث مسیر دسترسی مجزا به مرز سومار به طول ۱.۵ کیلومتر و با هدف جداسازی مسیر تردد زوار از مسیر ناوگان ترانزیتی بصورت امانی تکمیل و آماده بهره برداری است.
سلیمی افزود: طرح تعریض و بهسازی محور سومار به پایانه مرزی سومار به طول ۵.۵ کیلومتر نیز در حال اجراست که تاکنون ۲.۱ کیلومتر از آن تکمیل شده است.
وی همچنین از انجام عملیات لکهگیری و رفع عیوب آسفالت در محور گیلانغرب - سومار به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر خبر داد و افزود: فراهم کردن زیرساختهای لازم جهت پارکینگ خودروها در این پایانه مرزی نیز شامل پارکینگ سه هکتاری برای خودروهای سبک و پارکینگ ۲.۵ هکتاری برای خودروی سنگین در دستور کار است که کار تسطیح و محوطهسازی اولیه پارکینگها انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در ادامه، انجام اقداماتی جهت افزایش ایمنی تردد در محورهای گیلانغرب و سومار از جمله حذف موانع فیزیکی، شانه سازی، نصب علائم جادهای، خط کشی، نصب و بهروزرسانی سیستم روشنایی راهها و نیز انجام شده است.
سلیمی افزود: همزمان با مجموعه این اقدامات، طراحی و مطالعات طرح جامع پایانه مرزی سومار نیز در دستورکار است، اما تا تکمیل آن سایتهای موقت برای ارائه خدمات به مردم فراهم است.