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شبکه ورزش فینال تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور (مردان) و رقابتهای توردوفرانس فرانسه ۲۰۲۶ را زنده پخش می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فینال تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور (مردان) بین دو تیم پتروشیمی بندر امام و سپاهان اصفهان از شبکه ورزش پخش می شود.
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری فینال سی و چهارمین دوره رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور امروز از ساعت ۱۸، این رقابتها را بین تیمهای پتروشیمی بندر امام مدافع عنوان قهرمانی و سپاهان اصفهان زنده و با گزارشگری اختصاصی پوشش میدهد.
شبکه ورزش همچنین امروز از ساعت ۱۵، مرحله شانزدهم مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس فرانسه ۲۰۲۶ را زنده پوشش میدهد. این رقابتها از ۲۸ تیر تا ۴ مرداد در حال برگزاری است.
در تاریخ رقابتهای معتبر توردوفرانس که از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد، برنار هینو از فرانسه با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است. ادی مرکس از بلژیک با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ژاک آنکتیل از فرانسه با ۵ قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. میگل ایندوراین از اسپانیا نیز ۵ قهرمانی در کارنامه دارد.