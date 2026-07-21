به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فینال تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور (مردان) بین دو تیم پتروشیمی بندر امام و سپاهان اصفهان از شبکه ورزش پخش می شود.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری فینال سی و چهارمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز از ساعت ۱۸، این رقابت‌ها را بین تیم‌های پتروشیمی بندر امام مدافع عنوان قهرمانی و سپاهان اصفهان زنده و با گزارشگری اختصاصی پوشش می‌دهد.

شبکه ورزش همچنین امروز از ساعت ۱۵، مرحله شانزدهم مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس فرانسه ۲۰۲۶ را زنده پوشش می‌دهد. این رقابت‌ها از ۲۸ تیر تا ۴ مرداد در حال برگزاری است.

در تاریخ رقابت‌های معتبر توردوفرانس که از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد، برنار هینو از فرانسه با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است. ادی مرکس از بلژیک با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ژاک آنکتیل از فرانسه با ۵ قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. میگل ایندوراین از اسپانیا نیز ۵ قهرمانی در کارنامه دارد.