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مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری سه نفر از عاملان اصلی یک نزاع دستهجمعی و قدرتنمایی در محله نیروی هوایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دستهجمعی و قدرتنمایی تعدادی از افراد شرور در محله نیروی هوایی که موجب اخلال در نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان شده بود، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار تیم عملیات پایگاه ششم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسیهای تخصصی و اقدامات اطلاعاتی نشان داد متهمان پس از ایجاد درگیری و ایراد ضرب و جرح، از محل متواری شدهاند. مأموران پلیس با بهرهگیری از اقدامات فنی، رصدهای اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، هویت و مخفیگاه عاملان این نزاع را شناسایی کردند.
پس از اخذ مجوز قضایی، مأموران پلیس اطلاعات در عملیاتی غافلگیرانه به مخفیگاه متهمان در جنوب شرق تهران وارد شده و سه نفر از عاملان اصلی این درگیری را دستگیر کردند. متهمان پس از انتقال به پلیس اطلاعات، برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم عمومی اعلام کرد: برخورد با اراذل و اوباش، عاملان قدرتنمایی و مخلان امنیت و آرامش شهروندان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود نخواهد داشت.