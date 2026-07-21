کیفیت هوای در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن و لردگان چهارمحال و بختیاری قابل قبول گزارش شد.

کیفیت هوای چهارمحال و بختیاری قابل قبول

کیفیت هوای چهارمحال و بختیاری قابل قبول

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: شهرکرد با شاخص کیفیت هوای ۷۲، لردگان ۹۷ و بروجن ۹۲ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

محسن کریمی افزود: در شهرکرد غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۱ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۷۲ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

به گفته وی در بروجن غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۲ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۸۵ میکروگرم در مترمکعب و در لردگان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۴ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۹۰ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.