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کیفیت هوای در شهرستانهای شهرکرد، بروجن و لردگان چهارمحال و بختیاری قابل قبول گزارش شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: شهرکرد با شاخص کیفیت هوای ۷۲، لردگان ۹۷ و بروجن ۹۲ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
محسن کریمی افزود: در شهرکرد غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۱ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۷۲ میکروگرم در مترمکعب اندازهگیری شده است.
به گفته وی در بروجن غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۲ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۸۵ میکروگرم در مترمکعب و در لردگان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۴ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۹۰ میکروگرم در مترمکعب اندازهگیری شده است.