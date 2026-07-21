در واکنش به بیانیه اخیر ۲۶۸ نفر از فعالان مدنی و سیاسی درباره «صلح تحمیلی»، ۵۱۷ نفر از استادان فعال فرهنگی و سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای، این مواضع را «خفت‌بار» توصیف کرده و بر ضرورت ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی ، حفظ عزت ملی و تداوم مقاومت در برابر هرگونه صلح تحمیلی به ملت ایران تأکید کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، متن بیانیه به این شرح است:

بیانیه ۲۶۸ تن از فعالان سیاسی و مدنی با عنوان «جنگ نمی‌خواهیم»، در ظاهر دعوت به صلح است؛ اما در واقع، با نادیده گرفتن ریشه‌های جنگ اخیر، مخاطب خود را به اشتباه انتخاب کرده و جای متجاوز و مدافع را جابه‌جا کرده است.

نخستین پرسش ما از نویسندگان این بیانیه آن است که مگر جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ بوده است که امروز باید به «جنگ‌طلبی» متهم شود؟ جنگی که ملت ایران با آن مواجه شد، جنگی تحمیلی بود. جمهوری اسلامی نه آغازگر تجاوز بود، نه میز مذاکره را ترک کرد و نه تهدیدی علیه دیگران محسوب می‌شد. حتی میانجی مذاکرات نیز تصریح کرد که ایران تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده است. با این حال، تجاوز نظامی علیه ایران آغاز شد. بنابراین، اگر حقیقتاً دغدغه، جلوگیری از جنگ است، نخستین مخاطب چنین بیانیه‌ای باید دولت‌هایی باشند که جنگ را آغاز کردند، نه ملتی که قربانی تجاوز شد و از خود دفاع کرد.

این شیوه استدلال، یادآور مغالطه‌ای تاریخی است. در جنگ صفین، هنگامی که عمار یاسر به دست سپاه معاویه به شهادت رسید و حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «عمار را گروه باغی خواهد کشت» بر همگان آشکار شد، معاویه برای فرار از مسئولیت، مدعی شد قاتل عمار کسی است که او را به میدان جنگ آورده است. این سخن، تلاشی برای وارونه جلوه دادن حقیقت و انتقال مسئولیت از قاتل به مدافع بود. امروز نیز هنگامی که به جای محکوم کردن آغازگران جنگ، ملتی که مورد تجاوز قرار گرفته است مخاطب قرار می‌گیرد، همان مغالطه، در قالبی جدید تکرار می‌شود.

هیچ ملت عاقلی خواهان جنگ نیست و ملت ایران نیز بار‌ها نشان داده است که جنگ‌طلب نیست؛ اما همان‌گونه که جنگ تحمیلی را نمی‌پذیرد، صلح تحمیلی را نیز نخواهد پذیرفت. مسئله اصلی، انتخاب میان جنگ و صلح نیست؛ مسئله، انتخاب میان مقاومت در برابر جنگ تحمیلی و تسلیم در برابر صلح تحمیلی است.

تجربه تاریخ معاصر، به‌ویژه سرنوشت ملت‌های منطقه، نشان می‌دهد که میان «صلح شرافتمندانه» و «صلح تحمیلی» فاصله‌ای به وسعت استقلال و عزت یک ملت وجود دارد. در منظومه فکری انقلاب اسلامی، صلح پایدار نه از مسیر انفعال در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، بلکه از رهگذر اقتدار ملی، مقاومت، جهاد دفاعی و دیپلماسی حکیمانه و عزتمندانه حاصل می‌شود. صلحی که بر پایه ضعف و عقب‌نشینی شکل گیرد، نه صلح، بلکه دعوت دشمن به تجاوزی دیگر است.

از نگاه ما، شعار «جنگ نمی‌خواهیم» زمانی ارزشمند و کارآمد است که با محکوم کردن جنگ‌افروزان و تقویت مؤلفه‌های اقتدار ملی همراه باشد. تجربه جمهوری اسلامی نیز گواه آن است که هرگاه ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و توان دفاعی خود در برابر متجاوز ایستاده است، دشمن از ادامه تجاوز مأیوس شده و هرگاه نشانه‌ای از ضعف یا عقب‌نشینی دیده، گستاخ‌تر شده است.

در فرهنگ اسلامی نیز جهاد، هرگز به معنای جنگ‌طلبی نیست؛ بلکه دفاعی شرافتمندانه برای پاسداری از امنیت، استقلال و کرامت جامعه اسلامی است. امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ، وَدُیِّثَ بِالصَّغَارِ وَالْقَمَاءَةِ»؛ هر کس جهاد را از سر راحت‌طلبی ترک کند، خداوند لباس ذلت بر او می‌پوشاند و گرفتار خواری و بلا خواهد شد. این سخن، بیانگر آن است که امنیت و عزت، بدون آمادگی برای دفاع، پایدار نخواهد ماند.

همچنین خداوند در آیه نهم سوره ممتحنه می‌فرماید: «إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ...»؛ خداوند شما را از دوستی و همراهی با کسانی که با شما جنگیدند، شما را از سرزمینتان بیرون راندند یا در این کار به دشمن یاری رساندند، نهی می‌کند. این آیه، به‌روشنی میان تعامل با دیگران و تسلیم در برابر متجاوز تفاوت قائل است.

بر این اساس، ما، جمعی از استادان دانشگاه، اعلام می‌کنیم که صلح، آرمان مشترک همه ملت‌هاست؛ اما صلحی که بر پایه تسلیم، تهدید و تحمیل بنا شود، نه صلح، که مقدمه جنگی دیگر است. اگر دغدغه جلوگیری از جنگ وجود دارد، باید نخست متجاوزان، جنگ‌افروزان و حامیان آنان را مخاطب قرار داد، نه ملتی را که از سرزمین، استقلال و عزت خود دفاع کرده است. ملت ایران جنگ را آغاز نکرده است، اما همان‌گونه که در برابر جنگ تحمیلی ایستاد، در برابر صلح تحمیلی نیز خواهد ایستاد و امنیت، استقلال و عزت خود را با اتکا به مقاومت، اقتدار و وحدت ملی پاس خواهد داشت.

اسامی امضاءکنندگان

۱-موسوی، سیدرسول

۲-جهان بین، فرزاد

۳-گل محمدی، حبیب الله

۴-مطلبی، مسعود

۵-شاه حیدری، علی

۶-ابراهیمی، ولی الله

۷-ابراهیمی فرد، علیرضا

۸-ابیا، حمید

۹-اجلی، جلیل

۱۰-احمدپور، امیر

۱۱-احمدی، یونس

۱۲-احمدی، الهام

۱۳-احمدی، سجاد

۱۴-احمدی، سید مهدی

۱۵-احمدی، سیدمحمدرضا

۱۶-احمدی، محمدصادق

۱۷-احمدی آهنگرکلایی، جواد

۱۸-احمدی قره زاغ، علیرضا

۱۹-اخگر، رسول

۲۰-اخلاقی، ابراهیم

۲۱-ادبی تبار فیروزجاه، محمد

۲۲-ادیبان، علی

۲۳-ارجمنددانش، جعفر

۲۴-ارشادمنش، محمد یاسر

۲۵-اسدی، سیدمهدی

۲۶-اسدی، عبدالرضا

۲۷-اسدی، محمدعلی

۲۸-اسفندیاری، احمد

۲۹-اسکندری، پروین

۳۰-اسکندری طاسکوه، هما

۳۱-اسماعیلی، فاطمه

۳۲-اسماعیلیان،‌ام البنین

۳۳-اسمعیلی، امیرحسین

۳۴-اشرف پور بیرگانی، رستم

۳۵-اصغرزاده، علی

۳۶-اصغری، حسن

۳۷-اصفهانیان، مهری

۳۸-اصلاحی فرشمی، فاطمه

۳۹-اظهری، بهروز

۴۰-اعظم موذنی، اعظم

۴۱-افتخار افضلی، سید حسین

۴۲-افرا، بیژن

۴۳-افراز، شهرام

۴۴-افشار، علی

۴۵-افشاری، حامد

۴۶-اکبرپور، مریم

۴۷-اکبری، حسین

۴۸-اللهیاری، محمدرضا

۴۹-الهی، عبدالکریم

۵۰-امامی میبدی، احمدعلی

۵۱-امانی، رحمن

۵۲-امیری قلعه رشیدی، صمصام

۵۳-انصاری، زهرا

۵۴-انصاری مطلق، سامان

۵۵-ایرانی، محمد

۵۶-ایرانی، مصیب

۵۷-ایزدی، محمد

۵۸-ایزدی خالق آبادی، مرتضی

۵۹-آذیش، اله یار

۶۰-آذین، احمد

۶۱-آرامی، رباب

۶۲-آراییان، احمد

۶۳-آرمان مهر، محمدرضا

۶۴-آزاد، منصور

۶۵-آزادی، احمد

۶۶-آسترکی، منوچهر

۶۷-آشکارتیزابی، محمدفاروق

۶۸-آصفی یزدی، محمد

۶۹-آقاجری، الهام

۷۰-آقایی، اسماعیل

۷۱-آقایی سمیرمی، میثم

۷۲-آهنکار، حمیده

۷۳-بابا، علیرضا

۷۴-بابایی، محمد

۷۵-باقری پور، سلام

۷۶-بامری، حاتم

۷۷-بختاری منش، مهرزاد

۷۸-براتی، حسین

۷۹-برخورداری، فاطمه

۸۰-بردبارپور، مهدی

۸۱-برزگر، مرضیه

۸۲-برزن، فاطمه

۸۳-بریمانی، شعبان

۸۴-بزم آرا، محسن

۸۵-بصام تبار، سیدمحمدعلی

۸۶-بصیرپور، قدیر

۸۷-بصیرت، مهدی

۸۸-بکروی، مسعود

۸۹-بلالی، ادریس

۹۰-بنانی، نسرین

۹۱-بندعلی شمشکی، اکرم

۹۲-بهاروند، فاطمه

۹۳-بهرامی، سعید

۹۴-بهرامی، محمد

۹۵-بهرامی رهنما، خدیجه

۹۶-بهزادی، داریوش

۹۷-بهمئی، سجاد

۹۸-بیات، اسداله

۹۹-بیات، رحیم

۱۰۰-بیات، محمد رضا

۱۰۱-بیکدلی، حسن

۱۰۲-پرچمی پور، غلامرضا

۱۰۳-پریشانی، زیبا

۱۰۴-پشتیبان، محمد جواد

۱۰۵-پوربرات، احمد

۱۰۶-پورپاشا، محمدمهدی

۱۰۷-پورشریفی، جواد

۱۰۸-پورفرج، علی رضا

۱۰۹-پورمهران، پدرام

۱۱۰-پیروزی، عبدالله

۱۱۱-پیری زاده، محبوبه

۱۱۲-تاری، محسن

۱۱۳-تفضلی، رامین

۱۱۴-تقوائی پور، رحمان

۱۱۵-تقی خانی، سیده زهره

۱۱۶-تقی زاده چاری، سمانه

۱۱۷-تورنگ، محمدباقر

۱۱۸-توکلی، محسن

۱۱۹-جانعلی نژاد، عطیه

۱۲۰-جبارنژاد، محسن

۱۲۱-جباری، افسانه

۱۲۲-جدگال، واحدبخش

۱۲۳-جعفریان دهکردی، محسن

۱۲۴-جلالیان، مهدی

۱۲۵-جلیلی، مرتضی

۱۲۶-جلیلی ایرانی، عارف

۱۲۷-جمال زاده، محسن

۱۲۸-جمالی، علی اکبر

۱۲۹-جمالی، قربان

۱۳۰-جمالی نژاد، رضا

۱۳۱-جهان پرور، محمدمهدی

۱۳۲-جهانبخش، محمد

۱۳۳-جهانشاهی، رضا

۱۳۴-جهانیان، محمدعلی

۱۳۵-جوادزاده، محمدعلی

۱۳۶-جوانی، زهرا

۱۳۷-جودکی، مهین

۱۳۸-جودی فر، علی

۱۳۹-جوکار، غلامرضا

۱۴۰-جوهری، صابر

۱۴۱-چال درهء، طاهره

۱۴۲-چراغ پور خنکدار، رقیه

۱۴۳-چراغیان، علی

۱۴۴-چناری، رقیه

۱۴۵-چینایی، فرهاد

۱۴۶-حاتمی پور، خدیجه

۱۴۷-حاجتی، فاطمه زهرا

۱۴۸-حاجی زاد، محمد

۱۴۹-حسن پور، یونس

۱۵۰-حسن پور کوهساری، جواد

۱۵۱-حسن زاده، حسن

۱۵۲-حسین زاده حسنارودی، الهام

۱۵۳-حسینی، سید اسرافیل

۱۵۴-حسینی، سید عبدالجلیل

۱۵۵-حسینی، معصومه

۱۵۶-حسینی منفرد، سیده نسرین

۱۵۷-حقدل، محمد علی

۱۵۸-حلیمی جلودار، سلیمان

۱۵۹-حیدری، باقر

۱۶۰-حیدری، داود

۱۶۱-حیدری، محمد

۱۶۲-حیدری سیرمندی، محمدرضا

۱۶۳-خادم علیزاده، امیر

۱۶۴-خداپرست، یونس

۱۶۵-خدارحیمی بوگر، مهدی

۱۶۶-خداوردی، حسن

۱۶۷-خراسانی، مطهره

۱۶۸-خرم‌آبادی، محمود

۱۶۹-خرمی، مرتضی

۱۷۰-خزائلی، معصومه

۱۷۱-خزائی، منوچهر

۱۷۲-خسروی، امیر

۱۷۳-خسروی، پولاد

۱۷۴-خسروی، محمد

۱۷۵-خسروی، سعید

۱۷۶-خلجی، غلامرضا

۱۷۷-خواجه پور، قدیر

۱۷۸-خواجه یار، رفعت

۱۷۹-خواجویی نژاد، جواد

۱۸۰-خورشیدی پاجی، مجتبی

۱۸۱-خیاطان، لیلا

۱۸۲-دانش پژوه، فرشید

۱۸۳-دانشفر، بهزاد

۱۸۴-درخشان، طیبه

۱۸۵-درزی، رحمت

۱۸۶-درویش، غفار

۱۸۷-دل پاک، جواد

۱۸۸-دهستانی، محمدعلی

۱۸۹-دهقان، ماریه

۱۹۰-دهقان، محمود رضا

۱۹۱-دهقان پور، زهره

۱۹۲-دهقان طزره، محمد

۱۹۳-دهقانپور، محمد حسین

۱۹۴-دوست جلالی، رضا

۱۹۵-دولاح، امید

۱۹۶-دیلمی معزی، امین

۱۹۷-ذاکری حمیدی، مریم

۱۹۸-ذبیحی، محمد

۱۹۹-ذبیحی شش پلی، محمد مهدی

۲۰۰-ربانی مقدم، احمد

۲۰۱-رجب پور، طالب رجب پور

۲۰۲-رجبی ایولی، علی اصغر

۲۰۳-رحمانی، فرهاد

۲۰۴-رحمانی فرد، مرتضی

۲۰۵-رحمانی نیا، حجت الله

۲۰۶-رحمانیان، جواد

۲۰۷-رحیم پور شهماروندی، فرهاد

۲۰۸-رحیمی، مجتبی

۲۰۹-رحیمیان، محمد

۲۱۰-رضاپور، بشیر

۲۱۱-رضایی، حسین

۲۱۲-رضایی، رضا

۲۱۳-رضایی، محمدعلی

۲۱۴-رضایی، زهرا

۲۱۵-رضایی راد، مجتبی

۲۱۶-رضایی روشن، جمال

۲۱۷-رضایی گلعذانی، سجاد

۲۱۸-رضائی، اسماعیل

۲۱۹-رضائی، حسین

۲۲۰-رضی پور، لیلا

۲۲۱-رفیعی، محمدابراهیم

۲۲۲-رمضان پور دریاسری، طیبه

۲۲۳-رمضانپور فومشی، یاسر

۲۲۴-رمضانی، عیسی

۲۲۵-رنجبریان، رسول

۲۲۶-ره پیش، یحیی

۲۲۷-رهنما، مهدی

۲۲۸-روزبه، محمد حسن

۲۲۹-روزبه، محمد رسول

۲۳۰-روستائی، محسن

۲۳۱-روضه ئی، سید لطیف

۲۳۲-رئیسی، انور

۲۳۳-زارع، حیدر

۲۳۴-زارع یار، صدیقه

۲۳۵-زاغری، طاهره

۲۳۶-زاهدی، بهرام

۲۳۷-زرگر کاظمی، علی

۲۳۸-زرین، یوسف

۲۳۹-زمانی، حسین

۲۴۰-زمانی، سیدصادق

۲۴۱-زندیه، یوسف

۲۴۲-زینلی، آذر

۲۴۳-ساعدی، سمیه

۲۴۴-سالاری جغین، محمد

۲۴۵-سجادی، محمد صادق

۲۴۶-سخدری، سید محمد

۲۴۷-سرای لو، ایوب

۲۴۸-سربازبرازنده، ابراهیم

۲۴۹-سعیدی نسب، فاطمه

۲۵۰-سقائیان فرد، محمدرضا

۲۵۱-سلامی، نصراله

۲۵۲-سنچولی، زینب

۲۵۳-سنگری، مجتبی

۲۵۴-سهرابی، فاطمه

۲۵۵-سهیلی، مهرداد

۲۵۶-سودانی، محمد

۲۵۷-سیاوشی، ملیحه

۲۵۸-شادالویی، حمیرا

۲۵۹-شاکری زاده، خلیل

۲۶۰-شاه قلعه، زهرا

۲۶۱-شاه ولی، کیامرث

۲۶۲-شاهرکنی، سیده هدی

۲۶۳-شایسته، مجتبی

۲۶۴-شجاعی، حسن

۲۶۵-شجاعی، وحید

۲۶۶-شریعتی، محسن

۲۶۷-شفیعی، حسین

۲۶۸-شم آبادی، محمد ابراهیم

۲۶۹-شمس ناتری، زین العابدین

۲۷۰-شهبازی، جعفر

۲۷۱-شهر یاری سرحدی، فاطمه

۲۷۲-شیرازى، سید حیدر

۲۷۳-شیخ اویسی، محمود

۲۷۴-شیخ موحد، محمدعلی

۲۷۵-شیخی، حنانه

۲۷۶-شیرخدائی، ملیحه

۲۷۷-شیرزاده، علی همت

۲۷۸-شیریان، منوچهر

۲۷۹-صابری، مسعود

۲۸۰-صادق زاده، مهدی

۲۸۱-صادقی، علی

۲۸۲-صادقی چلچه، مصطفی

۲۸۳-صادقی زاده، زینب

۲۸۴-صادقی طوسی، ارشاد

۲۸۵-صالحی، بهروز

۲۸۶-صحرائیان، زینب

۲۸۷-صدقی، زهرا

۲۸۸-صرفی، مرتضی

۲۸۹-صفایی دهبارز، کاظم

۲۹۰-صفائی پور، علی

۲۹۱-صفری، علیرضا

۲۹۲-صمدانی، حمیدرضا

۲۹۳-ضیایی، مریم

۲۹۴-ضیایی شهرکی، بهزاد

۲۹۵-ضیائی، انور

۲۹۶-ضیائیان، الهه سادات

۲۹۷-طاهری، علی اکبر

۲۹۸-طاوسی، سیداحسان

۲۹۹-طلایی کورعباسلو، حسن

۳۰۰-طهماسبی، مهران

۳۰۱-طیاریه، رحیم

۳۰۲-ظفرمند، فاطمه

۳۰۳-ظهوری، ابوالفضل

۳۰۴-عابدی، علیرضا

۳۰۵-عارفی، سهراب

۳۰۶-عباس پور ایکدر، نازنین

۳۰۷-عباس زاده، علی

۳۰۸-عباسی، علی اکبر

۳۰۹-عباسی، محمد رضا

۳۱۰-عبداللهی، لطف اله

۳۱۱-عبدالملکی، محمد مهدی

۳۱۲-عبدی، جواد

۳۱۳-عبیاوی، زینب

۳۱۴-عرب زاده، ابراهیم

۳۱۵-عرب زاده، محمد حسن

۳۱۶-عزت طلب، فرشته

۳۱۷-عسکری ویسرودی، شفیع

۳۱۸-عظیمی نیا، سعید

۳۱۹-عقیلی، مژده

۳۲۰-علم خواه، سیدمهدی

۳۲۱-علی پور گلخطمی، حسین

۳۲۲-علی کرمی، محمد

۳۲۳-علی مددی، نیره

۳۲۴-علی نژاد، حسین

۳۲۵-علی نقیان، امیررضا

۳۲۶-علیپور، زهره

۳۲۷-علیزاده، صغری

۳۲۸-غریبی، ملیحه

۳۲۹-غفاری، حمید رضا

۳۳۰-غفاری، مجید

۳۳۱-غفوری، سید سعید

۳۳۲-غلام تبار، شعبان

۳۳۳-غلامحسین زاده، مهسا

۳۳۴-غلامی، سیمین

۳۳۵-غلامی، مهدی

۳۳۶-غلامی، داود

۳۳۷-غلامی، فرزانه

۳۳۸-غنی لو، معصومه

۳۳۹-فارغ زاده، نفیسه

۳۴۰-فاضلی آبلویی، سید جعفر

۳۴۱-فتح علیان، سمانه

۳۴۲-فخارنژاد، علیرضا

۳۴۳-فرجی، حمید

۳۴۴-فرجی، محمد امین

۳۴۵-فرخ زاد، معصومه

۳۴۶-فرمی باف، سید حسین

۳۴۷-فرهادی، کاوه

۳۴۸-فرهید، علی‌اکبر

۳۴۹-فشخورانی، شمسی

۳۵۰-فضیلتی، محمدعلی

۳۵۱-فلاح، علی اکبر

۳۵۲-فلاح، محمد مهدی

۳۵۳-فلاح جلودار، مهدی

۳۵۴-فهیمی، حامد

۳۵۵-فیلی، سمیه

۳۵۶-قاسم زاده، حسین

۳۵۷-قاسمی، عبدالرسول

۳۵۸-قاسمی، عمران

۳۵۹-قاسمی، مهری

۳۶۰-قاسمی، حسین

۳۶۱-قاسمی، لیلا

۳۶۲-قاسمی بشلی، فاطمه

۳۶۳-قاسمی نراقی، مهدی

۳۶۴-قاضی، زینب سادات

۳۶۵-قائدی، حسن

۳۶۶-قائمی، محسن

۳۶۷-قبادی، فرنگ

۳۶۸-قدیانی، محسن

۳۶۹-قدیری، مصطفی

۳۷۰-قربانی، محمدحسن

۳۷۱-قلی پور مرزبالی، روح اله

۳۷۲-قلی زاده، علی

۳۷۳-قنبرپور، بهنام

۳۷۴-قیصری، رجبعلی

۳۷۵-کَرَکی، عبدالحسین

۳۷۶-کارگر، حسین

۳۷۷-کازرونی مجرد، زهرا

۳۷۸-کاظمی، مرتضی

۳۷۹-کاویانی، مسعود

۳۸۰-کبیری، زهرا سادات

۳۸۱-کجوری، موسی

۳۸۲-کرامتی، محدثه

۳۸۳-کرامتی اصل، رحمت الله

۳۸۴-کرمانی خلیلی، ضیاءالدین

۳۸۵-کرمی، علی

۳۸۶-کریم پور علیایی، سارا

۳۸۷-کشفی نیا، سید علی رضا

۳۸۸-کفاشان، محمدحسن

۳۸۹-کلاکی، مینا سادات

۳۹۰-کمالی، علی اصغر

۳۹۱-کمالی، مهدی

۳۹۲-کولیوند، معصومه

۳۹۳-کیاکجوری، داود

۳۹۴-گرگین، باقر

۳۹۵-گل زردی، محسن

۳۹۶-گلچین منشادی، علیرضا

۳۹۷-گنج خانلو، سکینه

۳۹۸-گنجی، آمنه

۳۹۹-گودرزی، ابوالفضل

۴۰۰-لاری پور، محدثه

۴۰۱-لطفی، طاهره

۴۰۲-لک، اسماء

۴۰۳-لهراسبی نیچکوهی، علی

۴۰۴-ماهینی، انسیه

۴۰۵-مبارکی، غلامرضا

۴۰۶-مجاهدی موخر، محمد مهدی

۴۰۷-محتشم، زهرا

۴۰۸-محمدحسینی، نگار

۴۰۹-محمدی، زهرا

۴۱۰-محمدی، صیاد

۴۱۱-محمدی، لیلا

۴۱۲-محمدی، معصومه

۴۱۳-محمدی، میثم

۴۱۴-محمدی، زهرا

۴۱۵-محمدیان، رامین

۴۱۶-محمودی، علی

۴۱۷-محمودی، قهرمان

۴۱۸-محمودی رجا، سید زکریا

۴۱۹-محمودی فلوردی، مقداد

۴۲۰-محنایی، ستاره

۴۲۱-مختاری، شکیبا

۴۲۲-مختاری، صفرعلی

۴۲۳-مدانلو جویباری، علیرضا

۴۲۴-مرادی، عبدالرضا

۴۲۵-مرادی، مرادی

۴۲۶-مرتضی زاده، کمال

۴۲۷-مصلی، ولی اله

۴۲۸-معرفت، محمد

۴۲۹-معصومی، اشکان

۴۳۰-معصومی زاده، سیده زهرا

۴۳۱-مقیمی کندلوس، غلام حسن

۴۳۲-مکرمی پور، محمدباقر

۴۳۳-ملک، لیلا

۴۳۴-ملک پور، فاطمه

۴۳۵-ملک حسینی، سید حسن

۴۳۶-ملک محمدی، حسام الدین

۴۳۷-ملکی، محسن

۴۳۸-مهام، مهدی

۴۳۹-مهدوی، مریم

۴۴۰-مهدوی، فاطمه

۴۴۱-مهدوی فر، ولی اله

۴۴۲-مهدیون، سیدحمید

۴۴۳-مهرآبادی، جعفر

۴۴۴-مهرآبادی، زهره

۴۴۵-مهرآئین، محمد

۴۴۶-مهرجو، رضا

۴۴۷-مهرعلی تبار فیروزجایی، کاظم

۴۴۸-موسایی، عزیز

۴۴۹-موسوی، بی بی خدیجه

۴۵۰-موسوی، سید عباس

۴۵۱-موسوی، سیدمحسن

۴۵۲-موسوی، سیده ثریا

۴۵۳-موسوی نیا، سید رضا

۴۵۴-موسی پور، عذری

۴۵۵-مومنی، مریم

۴۵۶-مؤمنی تذرجی، غلامرضا

۴۵۷-میر، سلطانعلی

۴۵۸-میر علی اکبری، سید مهدی

۴۵۹-میراحمدی، سیدعبدالله

۴۶۰-میرزا ابوالحسنی، امیر حسین

۴۶۱-میرزائی یزنی، فاطمه

۴۶۲-میرعلی بیداخویدی، محمدعلی

۴۶۳-میری، سیدمحمد

۴۶۴-میری قلعه نو، عبدالله

۴۶۵-میری گرجی، سیده معصومه

۴۶۶-میمنت آبادی، قباد

۴۶۷-نادری، مصطفی

۴۶۸-ناصرمنش، محسن

۴۶۹-ناصریان، زینب

۴۷۰-ناصریان، عذرا

۴۷۱-ناظریان، سعید

۴۷۲-نامور، علی اوسط

۴۷۳-نبهان خویص، فاطمه

۴۷۴-نبوی طباطبایی، ندا

۴۷۵-نبی زاده کبریا، قاسم

۴۷۶-نبی لو، شهناز

۴۷۷-نجاری، رضا

۴۷۸-نجفی اصل، محمد

۴۷۹-نجفی زاده، راحله

۴۸۰-نحوی، محمد حسن

۴۸۱-نصراللهی، محمد

۴۸۲-نصراله پور، مهدی

۴۸۳-نصیری خلیلی، علیرضا

۴۸۴-نصیری آملی، روزبه

۴۸۵-نصیری خلیلی، علی اکبر

۴۸۶-نظری، علی

۴۸۷-نظری، حامد

۴۸۸-نفری، جواد

۴۸۹-نقش جهان، نرجس

۴۹۰-نمازی، فاطمه

۴۹۱-نورالدینی، رضا

۴۹۲-نورپور، مریم

۴۹۳-نوروزی، غلامرضا

۴۹۴-نوروزیان، سعید

۴۹۵-نوری شیرازی، عبدالرضا

۴۹۶-نیکوخصال، معصومه

۴۹۷-نیکونژاد، زهره

۴۹۸-هاتفی اردکانی، جواد

۴۹۹-هاشمی، سید مصطفی

۵۰۰-هاشمی، سیدابوالقاسم

۵۰۱-هاشمی نیک، سید مرتضی

۵۰۲-همتیان، سارا

۵۰۳-هنرمند نجف ابادی، مهری

۵۰۴-واحدیان، مجتبی

۵۰۵-وحیدی نسب، حسن

۵۰۶-وطن خواه، غلامحسین

۵۰۷-وکیلی زاده، بهرام

۵۰۸-ولوئیان، مددعلی

۵۰۹-یحیایی، بهرام

۵۱۰-یحیائی، نرگس

۵۱۱-یداله زاده، خدیجه

۵۱۲-یزدانی، قنبر علی

۵۱۳-یزدانی بارفروش، مجید

۵۱۴-یعقوبی گلوردی، زینب

۵۱۵-یکرنگی دهبارز، موسی

۵۱۶-یگانه، هاشم

۵۱۷-یونسی، علی