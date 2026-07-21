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در راستای پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه، در طرح پاکسازی صنوف که به مدت ۷۲ ساعت در شهرستان آبادان اجرا شد از ادامه فعالیت واحدهای صنفی متخلف جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان، از اجرای طرح پاکسازی صنوف و بازدید از ۳۴۰ واحد صنفی در سطح این شهرستان داد.
سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در راستای پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه، برخورد با واحدهای صنفی متخلف، طرح پاکسازی صنوف به مدت ۷۲ ساعت در سطح شهرستان آبادان اجرا شد.
وی افزود: این طرح با محوریت پلیس نظارت بر اماکن عمومی با استفاده از ظرفیت دیگر سازمانهای مسئول در سطح شهرستان آبادان اجرا شد و در طول آن از ۳۴۰ واحد صنفی بازدید به عمل آمد.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در ادامه با اشاره به اینکه ۲۱ واحد صنفی در این طرح اخطار مهر و موم دریافت کردهاند خاطر نشان کرد: ۱۵ واحد صنفی متخلف شامل (یک باب طلا فروشی، یک واحد عرضه کننده مرغ، یک واحد کافی شاپ، یک واحد پوشاک زنانه، سه واحد دکه مغازه و زغال فروشی، یک واحد درمانگاه دندانپزشکی و سه واحد منزل اجارهای) نیز برابر شیوه نامه های قانونی و ابلاغی مهروموم شدند.
سرهنگ گوروئی علت مهروموم واحدهای یاد شده را به ترتیب خرید مال مسروقه، رعایت نکردن ضوابط قانونی و بهداشتی، نداشتن مجوز قانونی، ایجاد مزاحمت، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی دانست و در پایان از مردم خواست تا در صورت اطلاع از خرید و فروش کالاهای مسروقه در اطراف محل زندگی خود از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.