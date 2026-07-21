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سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مستغلات برای صاحبین املاک، پایان تیرماه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی از استرداد ۲ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان استان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بر اساس اعلام اداره کل مالیات خراسان شمالی، میزان استرداد انجامشده در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۴۳۵ درصد رشد داشته است؛ بهطوری که رقم استرداد در سهماهه نخست سال گذشته ۴۴۷ میلیارد ریال بوده است.
در این مدت، ۲ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال از مبلغ استرداد مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده و ۳ میلیارد ریال نیز مربوط به مالیاتهای مستقیم و عملکرد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ۴۳۳ میلیارد ریال و استرداد مالیاتهای مستقیم و عملکرد ۱۳ میلیارد ریال ثبت شده بود.
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اعلام کرد مؤدیان میتوانند اعتراضهای خود را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی یا با مراجعه حضوری ثبت کنند و این درخواستها حداکثر ظرف ۴۵ روز رسیدگی خواهد شد.
این اداره کل تأکید کرده است که تسریع در فرآیند استرداد مالیات، در راستای حمایت از تولید، تقویت نقدینگی مؤدیان و پشتیبانی از اقتصاد کشور انجام میشود.