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مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهران، با طراحی الگوی بومی مدیریت تعارض منافع، گام جدیدی را در راستای هوشمندسازی شناسایی و مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در دستگاههای اجرایی کشور برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهران، با اعلام این خبر گفت: اهمیت این طرح در تغییر پارادایم از شناسایی دستی، موردی و پسینی به سمت یک نظام مستمر، دادهمحور و پیشگیرانه است. سامانه هوشمند اگرچه جایگزین قضاوت کارشناسی یا اصلاحات نهادی نخواهد شد، اما بهطور قابلتوجهی ظرفیت دستگاهها و نهادهای نظارتی را برای تشخیص سریعتر، دقیقتر و کمهزینهتر موقعیتهای تعارض منافع ارتقا میدهد.
زینب مرتضویفر این مرحله را نتیجه طبیعی مسیری دانست که با مطالعه ادبیات نظری آغاز شده، با شناسایی مصادیق و طراحی شاخصها ادامه یافته و اکنون به طراحی یک سازوکار هوشمند و اجرایی انجامیده است.
آموزش، پل ارتباطی مقررات و رفتار سازمانی
مرتضویفر با تأکید بر نقش بیبدیل آموزش، خاطرنشان کرد: «مدیریت تعارض منافع بدون توانمندسازی مدیران و کارکنان دستگاهها امکانپذیر نیست.» به همین منظور، تدوین کتاب «تعارض منافع به زبان ساده»، تهیه محتوای آموزشی جامع، طراحی بستههای تدریس و برگزاری کارگاهها و نشستهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این دورهها، هدف فراتر از آموزش تعاریف اولیه است؛ شرکتکنندگان میآموزند که چگونه تعارض منافع را از فساد و تخلف اداری تمییز دهند، انواع تعارض بالفعل، بالقوه و ظاهری را بشناسند و متناسب با هر موقعیت، از ابزارهایی نظیر افشای منافع، کنارهگیری از تصمیمگیری، محدودیت اشتغال همزمان، تفکیک وظایف، انتقال مسئولیت، شفافسازی فرایند یا اصلاح ساختار استفاده کنند.
از یک مفهوم ناآشنا تا مسئلهای راهبردی در حکمرانی
مدیر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با اشاره به سیر تحول این مفهوم در ایران گفت: «تا کمتر از یک دهه پیش، تعارض منافع مفهومی نسبتاً ناآشنا در ادبیات عمومی و حتی نظام اداری کشور بود و اغلب با فساد یا منفعتطلبی شخصی یکسان پنداشته میشد. اما امروز، این مفهوم به یکی از موضوعات کلیدی در حوزه سلامت اداری، شفافیت، تنظیمگری و اصلاح نظام حکمرانی تبدیل شده است.»
مرتضویفر این تحول را مرهون فعالیت نهادهای سیاستگذار، پژوهشی، نظارتی و مدنی دانست و افزود: «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سال ۱۳۹۸، تعارض منافع را نه بهعنوان یک پروژه مقطعی، بلکه بهمثابه یک مأموریت تخصصی، مستمر و چندبعدی دنبال کرده است. مرجعیت تخصصی در این حوزه، زمانی شکل میگیرد که فعالیتهای علمی، ترویجی، حقوقی، آموزشی و اجرایی در امتداد یکدیگر قرار گیرند و میان دانش نظری و مسائل واقعی نظام اداری پیوند برقرار کنند.»
زیرساخت دانشی؛ نخستین گام مرکز
وی درباره اقدامات اولیه مرکز توضیح داد: «ایجاد زیرساخت دانشی، اولین گام بود. در این مسیر، مجموعهای از کتابها و منابع تخصصی تألیف یا ترجمه شد؛ از جمله «تعارض منافع به زبان ساده»، «مدیریت تعارض منافع در قوانین و مقررات ایران»، «درآمدی بر تعارض منافع در ایران»، و آثاری درباره تجارب جهانی در حوزههای انرژی، مسکن، محیطزیست، ارتباط دانشگاه و صنعت، و بخش عمومی.» وی تأکید کرد که این مطالعات تطبیقی، به مرکز امکان داد تا بهجای تقلید صرف، به شناختی عمیق از ظرفیتها و محدودیتهای الگوهای مختلف دست یابد.
ورود به عرصه عمل؛ شناسایی مصادیق در دستگاههای کلیدی
مرتضویفر عبور از ادبیات نظری به مسائل عینی را گام بعدی برشمرد و گفت: «مرکز در حوزههای متعددی از جمله آب، برق، مسکن، آموزشوپرورش، بهداشت و درمان، صندوقهای بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بهزیستی، بانک مرکزی، بازار سرمایه، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی پست، مطالعات و گزارشهای تخصصی تهیه کرده است.»
وی با بیان اینکه اهمیت این مطالعات فراتر از تعدد دستگاههاست، افزود: «فعالیت در حوزههای متنوع به شکلگیری دانش مقایسهای انجامیده است. این دانش نشان میدهد که الگوهای تکراری نظیر اشتغال همزمان، درب گردان، اتحاد ناظر و منظور، تعارض درآمد و وظیفه، مالکیت یا ذینفعی تصمیمگیرندگان و استفاده از اطلاعات درونی، فارغ از نوع دستگاه، بهصورت مکرر تکرار میشوند. این تجربه به ما کمک کرده تا از فهرستهای پراکنده مصادیق عبور کرده و به دستهبندی، تحلیل ساختاری، ارزیابی ریسک و اولویتبندی موقعیتها بپردازیم.»
ترویج عمومی؛ وجه تمایز رویکرد جهاد دانشگاهی
مرتضویفر در پایان به وجه تمایز دیگر فعالیتهای مرکز اشاره کرد و گفت: برخلاف بسیاری از پروژههای صرفاً دانشگاهی، ما به ترویج عمومی مفهوم تعارض منافع نیز توجه داشتهایم. انتشار یکصد شماره خبرنامه هفتگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، رصد و تحلیل مستمر فضای مجازی، تولید اینفوگرافیکهای تخصصی و ساخت بیش از ۱۰ کلیپ و موشنگرافی کوتاه، بخشی از تلاشهای ما برای عمومیسازی این مفهوم بوده است.»