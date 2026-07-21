مدیر نشر جام‌جم با اشاره به استقبال مخاطبان از آثار روایت‌محور گفت: کتاب «ویولون‌زن روی پل» تاکنون بیش از ۳۴ نوبت چاپ و ۳۴ هزار نسخه فروش داشته و «متاستاز اسرائیل» نیز با رسیدن به چاپ هشتم، از دیگر آثار موفق سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

محمود اکرامی‌فر مدیر نشر جام‌جم، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح رویکردها و تازه‌ترین فعالیت‌های این انتشارات افزود: نشر جام‌جم با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت، در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر تولید آثار روایت‌محور و پرداختن به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای قرار داده و تلاش کرده است کتاب‌هایی متناسب با نیازها و دغدغه‌های روز جامعه منتشر کند.

وی با اشاره به استقبال مخاطبان از کتاب «ویولون‌زن روی پل» افزود: این کتاب روایت زندگی فردی است که تا آخرین مرحله اعتیاد به مواد مخدر و صنعتی پیش رفته، مدتی کارتن‌خواب بوده و از طریق نوازندگی، هزینه تهیه مواد خود را تأمین می‌کرده است. نویسنده پس از ترک اعتیاد، اکنون به عنوان مدرس نویسندگی و روایت‌نویسی فعالیت می‌کند و همین تجربه واقعی، کتاب را به اثری تأثیرگذار تبدیل کرده است.

اکرامی‌فر ادامه داد: «ویولون‌زن روی پل» تاکنون بیش از ۳۴ نوبت چاپ و ۳۴ هزار نسخه فروش** داشته و همچنان پرفروش‌ترین کتاب این انتشارات محسوب می‌شود.

مدیر نشر جام‌جم درباره کتاب «متاستاز اسرائیل» نیز گفت: این کتاب که به بررسی روند شکل‌گیری و گسترش رژیم صهیونیستی می‌پردازد، تاکنون به چاپ هشتم رسیده و در آستانه چاپ‌های نهم و دهم قرار دارد. به گفته وی، تنها در یکی دو سال اخیر حدود ۶ هزار نسخه از این اثر به فروش رسیده است.

وی با بیان اینکه برخلاف رویه رایج بازار نشر، همه آثار این انتشارات با شمارگان هزار نسخه یا بیشتر منتشر می‌شوند، افزود: تاکنون هیچ‌یک از کتاب‌های نشر جام‌جم به صورت چاپ دیجیتال منتشر نشده و بسیاری از آثار به چاپ‌های چهارم و پنجم رسیده‌اند.

اکرامی‌فر درباره کتاب «زندگی با خبر» اظهار کرد: این اثر با هدف ثبت تاریخ شفاهی رسانه و انتقال تجربه‌های حرفه‌ای تهیه شده و حاصل گفت‌وگو با ۱۰ نفر از مجریان باسابقه و پیشکسوت صداوسیما از جمله بابک بابان است. نخستین چاپ این کتاب همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سال گذشته منتشر شد و چاپ دوم آن نیز در دست آماده‌سازی است.

وی همچنین کتاب «آقای خبرنگار» را مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای نویسنده با شخصیت‌های برجسته جهان از جمله بوریس یلتسین، بی‌نظیر بوتو و معمر قذافی معرفی کرد و گفت: این کتاب با وجود محتوای ارزشمند، به دلیل تبلیغات محدود کمتر از ظرفیت واقعی خود مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر نشر جام‌جم درباره کتاب «موتورسوار چمران» نیز گفت: این اثر روایت زندگی حیدر رابوکی، از نیروهای موتورسوار گروه شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس است؛ نیروهایی که در جابه‌جایی رزمندگان و نیروهای عملیاتی در خطوط مقدم نقش داشتند. این کتاب تاکنون به چاپ پنجم یا ششم رسیده و جلد دوم آن نیز آماده انتشار است.

وی از «آیین کتابخواری» به عنوان یکی دیگر از آثار مورد استقبال مخاطبان نام برد و افزود: این کتاب با روایت‌هایی کوتاه، به شیوه صحیح مطالعه، فهم عمیق کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌نویسی می‌پردازد.

اکرامی‌فر همچنین از انتشار چند اثر جدید خبر داد و گفت: «سطرهای سفید» روایت زندگی موسی عصمتی، شاعر نابینایی است که پیش‌تر بینا بوده و اکنون با خط بریل می‌نویسد و می‌خواند. شعرخوانی او در برنامه «سرزمین شعر» بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون بار دیده شده است.

وی افزود: کتاب «سایه‌روشن‌های شبکه‌داری» نیز حاصل گفت‌وگو با ۱۰ نفر از مدیران فعلی و پیشین رسانه ملی، از جمله حسن خجسته، پورمحمدی، صوفی، زین‌العابدین، مرادی، حسن ملکی و دکتر علی طلوعی است. در این کتاب، مدیران درباره تجربه‌های مدیریتی، الزامات اداره شبکه‌های تلویزیونی، مهم‌ترین اقدامات خود و برنامه‌هایی که فرصت اجرای آن را پیدا نکرده‌اند، سخن گفته‌اند و این اثر در مرحله دریافت مجوز انتشار قرار دارد.

مدیر نشر جام‌جم در ادامه با اشاره به دیگر آثار این انتشارات گفت: *«دو جان»* روایت تجربه‌های بارداری زنان است و عنوان آن از اصطلاح رایج در افغانستان و تاجیکستان برای زنان باردار گرفته شده است. «آیین پروانگی» نیز به روایت زندگی بیماران مبتلا به بیماری پروانه‌ای و چالش‌های درمان و زندگی آنان می‌پردازد.

وی افزود: «وطن‌دار» روایت حضور رزمندگان افغانستانی در دوران دفاع مقدس، «معلم خصوصی» درباره تجربه‌های معلمان، «زندگی پایتخت سیاه» روایت زندگی یک معلم ریاضی و «رنجیدکمان» نیز روایت‌هایی از زندگی شخصی و اجتماعی نویسنده است که به‌زودی به چاپ چهارم خواهد رسید.

اکرامی‌فر در پایان با تشریح رویکرد این انتشارات گفت: بخش مهمی از آثا

ر نشر جام‌جم به روایت زندگی افرادی اختصاص دارد که از شرایط دشوار عبور کرده یا تجربه‌های ارزشمند فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای دارند.

وی افزود: همچنین ثبت تاریخ شفاهی رسانه، انتقال تجربه مدیران، خبرنگاران و مجریان و پرداختن به اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور از مهم‌ترین اهداف این انتشارات است تا آثار منتشرشده علاوه بر مستندسازی تجربه‌ها، برای مخاطبان الهام‌بخش و کاربردی باشند.