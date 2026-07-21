به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سجاد پورخوش سعادت گفت: در راستای صیانت از بیت‌المال و حریم منابع آبی، یک پهنه آب بندان عمومی به مساحت ۷ هزار مترمربع در روستای پاسکه از توابع بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا که از سوی فردی سودجو با نصب سیم‌خاردار، درب فلزی و کاشت درخت صنوبر تصرف شده بود، با همکاری مأموران پاسگاه کسما، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: همچنین قطعه زمینی متعلق به شرکت آب منطقه‌ای گیلان به وسعت ۶۸۰ متر مربع در در روستای مرسا دلیوندان از توابع بخش تولمات شهرستان صومعه سرا، بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، با حکم قضایی و حضور ماموران انتظامی پاسگاه لیفشاگرد، رفع تصرف شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان صومعه سرا ضمن قدردانی از همکاری مؤثر مراجع قضائی و انتظامی شهرستان، گفت: با هرگونه تصرف و یا تعدی به انهار، آب بندان‌ها و زمین‌های متعلق به شرکت آب منطقه‌ای گیلان در شهرستان برخورد قاطع خواهد شد.

پورخوش سعادت از مردم خواست هرگونه موارد مشابه را به اداره منابع آب شهرستان گزارش دهند.