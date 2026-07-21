استاندار مازندران از تشکیل کارگروه استانی کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: توسعه استان با تکیه بر فناوری‌های نوین، اقتصاد سبز و تکمیل زیرساخت‌های عمرانی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی در نشست شورای اداری بهزیستی مازندران گفت: توسعه استان بر پایه فناوری‌های نوین، زیرساخت‌های پیشرفته و اقتصاد سبز دنبال می‌شود و این رویکرد، محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های مازندران تنها به جنگل و دریا محدود نمی‌شود، افزود: مازندران باید به استانی پیشرو در حوزه فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه زیرساخت‌های نوین تبدیل شود.

استاندار مازندران ادامه داد: احداث کارخانه نوآوری با محوریت اقتصاد سبز، توسعه فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای استان است.

یونسی با اشاره به اجرای طرح‌های زیربنایی گفت: طراحی جاده ساحلی با استفاده از مطالعات کارشناسی و همکاری مشاوران تخصصی، توسعه محور‌های ارتباطی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد مسیر‌های جایگزین برای کاهش ترافیک در دستور کار قرار دارد.

وی تأمین آب شرب پایدار را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و افزود: طرح‌های انتقال آب در غرب مازندران برای پاسخگویی به نیاز جمعیت فعلی و آینده در حال اجراست تا امنیت آبی استان در بلندمدت تضمین شود.

استاندار مازندران همچنین از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل خبر داد و تصریح کرد: اتصال کمربندی به بندر از جمله طرح‌هایی است که نقش مهمی در رونق اقتصادی و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر خواهد داشت.

یونسی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی، گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن کارکنان آغاز شده و ساخت هزاران واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: تمامی برنامه‌های توسعه‌ای استان بر پایه مطالعات علمی، نگاه آینده‌نگر و پاسخگویی به نیاز نسل‌های آینده تدوین شده و با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، اجرای طرح‌های اولویت‌دار با جدیت ادامه خواهد یافت.