

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ عسگری گفت: در راستای اجرای طرح‌های مستمر مقابله با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، رسیدگی به پرونده یکی از عناصر فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در شرق تهران به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه چهارم پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی نشان داد متهم که دارای سابقه فعالیت در زمینه توزیع مواد مخدر است، پس از تهیه مقادیر قابل توجهی ماده روان‌گردان گل، اقدام به توزیع آن در محدوده تهرانپارس می‌کرد. از این رو، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و مراقبت‌های نامحسوس، فعالیت‌های وی را به‌صورت مستمر تحت نظر قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم و اخذ مجوز قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شده و وی را دستگیر کردند. در بازرسی از محل نیز بیش از ۴ کیلوگرم ماده روان‌گردان گل کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر و انجام تحقیقات تکمیلی، به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. سرهنگ عسگری تأکید کرد پلیس با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات درباره فعالیت سوداگران مرگ را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.