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تیم فوتسال شهرداری شیراز با کسب نتایج درخشان در مرحله مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال کلانشهرهای ایران، جواز حضور در جمع هشت تیم برتر این دوره از رقابتها را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، تیم فوتسال شهرداری شیراز که به نمایندگی از این کلانشهر در سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال شهرداریهای ایران در مشهد مقدس حضور یافته است، با کسب دو پیروزی مقابل تیمهای شهرداری کرمان و ارومیه و یک تساوی برابر تیم شهرداری تبریز، به مرحله حذفی این رقابتها صعود کرد.
این مسابقات که پس از وقفهای پنجساله و با حضور ۱۶ تیم از سراسر کشور پیگیری میشود، با هدف احیای رقابتهای ملی، تقویت تعاملات میانسازمانی و توسعه فرهنگ ورزش در بدنه شهرداریهای کلانشهرها برگزار می شود.
تیمهای شهرداری شیراز، مشهد، اصفهان، ارومیه، اراک، کرج، کرمانشاه، اهواز، رشت، کرمان، یزد، تهران، تبریز، بندرعباس، زاهدان و قم در این دوره برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
این رویداد به همت کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران ترتیب یافته است.