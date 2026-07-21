به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی، با حضور در مرز بین‌المللی تمرچین، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، استقرار موکب‌ها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمات‌رسانی به زائران را بررسی و بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.

مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مرز بین‌المللی تمرچین به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تردد زائران عتبات عالیات، با تکمیل زیرساخت‌ها، استقرار موکب‌های خدمت‌رسان و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، آماده میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی است.