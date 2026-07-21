در جدیدترین گزارش رتبه‌بندی بین‌المللی U.S. News برای سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷، دانشگاه الزهرا (س) با تکیه بر دستاورد‌های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی خود، موفق شد در جمع برترین دانشگاه‌های جهان در حوزه موضوعی «شیمی» قرار گیرد و جایگاه بین‌المللی خود را در این رشته تثبیت کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه الزهرا (س) بر اساس آخرین نتایج منتشر شده نظام رتبه بندی U.S.NEWS ، با کسب رتبه ۱۱۶۰ در رتبه بندی موضوعی شیمی در میان برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.

نظام رتبه بندی U.S.NEWS یکی از نظام‌های معتبر رتبه‌بندی دانشگاهی در سطح جهان است که طی ۴۰ سال اخیر اقدام به رتبه‌بندی سالانه دانشگاه‌های آمریکایی نموده و از سال ۲۰۱۵ میلادی نیز رتبه بندی سالانه دانشگاه‌های برتر جهان را انجام می‌دهد و نتایج آن را منتشر می‌نماید.

در رتبه‌بندی رشته‌های تحصیلی این نظام رتبه بندی از میان ۱۵۰۰ موسسه آموزشی در موضوع شیمی، دانشگاه الزهرا (س) موفق به کسب رتبه ۱۱۶۰ شده است.

یادآوری می شود؛ در این رتبه بندی موضوعی برای محاسبه رتبه کلی دانشگاه الزهرا (س) در میان بهترین دانشگاه‌های جهان از سیزده شاخص استفاده شده است.