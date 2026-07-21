سالن تنیس روی میز شهرستان فریمان با تجهیزات اهدایی هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی، افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره ورزش و جوانان فریمان گفت: این سالن با مساحتی حدود ۲۵۰ مترمربع و ارتفاع سقف پنج متر، ظرفیت استقرار چهار میز استاندارد تنیس روی میز را دارد و میتواند بهعنوان محلی مناسب برای برگزاری تمرینات، دورههای آموزشی و رقابتهای شهرستانی مورد استفاده قرار گیرد.
محمد صفری افزود: هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی یک دستگاه میز استاندارد باترفلای، ۱۰۰ عدد توپ و چهار عدد تور تنیس روی میز به این سالن اهدا کرد.