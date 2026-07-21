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فصل سوم برنامه «پشتصحنه»، با نگاهی مستندگونه به فرآیند تولید مجموعهها و فیلمهای رسانه ملی، در ۱۳ قسمت برای شبکه آیفیلم تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل سوم برنامه «پشتصحنه» به تهیهکنندگی و کارگردانی حبیب براتیان با رویکردی مستندگونه در شبکه آیفیلم در حال تولید است. این برنامه که از تولیدات باسابقه این شبکه به شمار میرود، تلاش دارد مخاطبان را با فرآیند ساخت آثار نمایشی و نقش عوامل پشت دوربین در خلق فیلمها و سریالهای تلویزیونی آشنا کند.
این فصل در ۱۳ قسمت تولید میشود که تاکنون پنج قسمت آن به پایان رسیده است. گروه تولید با حضور در مکان های فیلمبرداری و گفتوگو با تهیهکنندگان، کارگردانان، بازیگران و دیگر عوامل، مراحل شکلگیری آثار نمایشی، چالشهای تولید و جزئیات پشتصحنه را به تصویر میکشد.
در فصل جدید، پشتصحنه مجموعه های «نگین ارباب»، «فک و فامیل»، «خانم یامامورا»، «سرو سپید سرخ» و «متولد آوریل» مقابل دوربین این برنامه رفته و روند تولید این آثار از زاویهای متفاوت روایت شده است.
«پشتصحنه» به زبانهای فارسی، عربی، فارسی دری و انگلیسی تولید میشود و به معرفی فیلمها و مجموعه هایی میپردازد که قرار است در سال جاری و سال آینده از رسانه ملی پخش شوند، رویکردی که امکان بهرهمندی طیف گستردهتری از مخاطبان در کشورهای مختلف را فراهم کرده است.
حبیب براتیان، تهیهکننده و کارگردان این برنامه، درباره اهداف فصل سوم گفت: «در این فصل با تهیهکنندگان، کارگردانان، بازیگران و در صورت حضور نویسندگان آثار گفتوگو میکنیم و درباره روند شکلگیری ایده، دشواریهای تولید، چالشهای ساخت و جزئیات پشتصحنه هر اثر صحبت میکنیم تا مخاطبان تصویری واقعی و متفاوت از فرآیند تولید آثار نمایشی به دست آورند.»
وی با اشاره به سابقه این برنامه افزود: «برنامه «پشتصحنه» بیش از ۱۳ سال در شبکه آیفیلم سابقه تولید دارد و پس از وقفهای چندساله، اکنون با فصل سوم و رویکردی تازه به آنتن بازگشته است. همواره برای مخاطبان جذاب بوده که بدانند آثار محبوبشان چگونه ساخته میشود و چه تلاشهایی پشت خلق هر صحنه وجود دارد.»
براتیان با تأکید بر اهمیت معرفی عوامل پشت دوربین افزود: «یکی از مهمترین اهداف این برنامه، دیده شدن زحمات عوامل پشت دوربین است؛ افرادی که گاهی در گروههای ۲۰ تا ۵۰ نفره، نقش اصلی را در تولید یک اثر ایفا میکنند، اما کمتر دیده میشوند. ساخت یک مجموعه یا فیلم تنها به بازیگران محدود نمیشود و حاصل تلاش یک گروه بزرگ و متخصص است.»
وی همچنین «پشتصحنه» را فرصتی ارزشمند برای علاقهمندان به بازیگری، کارگردانی و تولید آثار نمایشی دانست تا از نزدیک با فضای واقعی تولید و تجربههای این حرفه آشنا شوند.
تهیهکننده و کارگردان این برنامه با اشاره به استقبال مخاطبان گفت: «فصلهای گذشته برنامه «پشتصحنه» تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازدید در پلتفرم تلوبیون داشته است که نشاندهنده استقبال گسترده مخاطبان از این برنامه است. بازخوردهای مثبت بینندگان، انگیزه ما را برای تولید فصل سوم با کیفیتی بالاتر دوچندان کرده است.»