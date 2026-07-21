

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اکبری گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری و اعلام شکایت مبنی بر سرقت خودروی وی، پرونده برای رسیدگی تخصصی به پایگاه دهم پلیس آگاهی ارجاع شد. بررسی اظهارات مالباخته نشان می‌داد دو فرد ناشناس با پوشاندن چهره و استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت، مسیر حرکت وی را مسدود کرده و با تهدید سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت، او را مجبور به ترک خودرو کرده و سپس متواری شده‌اند.

وی افزود: کارآگاهان پس از تشکیل پرونده، با حضور در محل وقوع سرقت و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی سرنخ‌های مهمی از مشخصات ظاهری متهم شدند. بررسی‌های فنی و اطلاعاتی نیز نشان داد این سرقت به‌صورت اتفاقی نبوده و با برنامه‌ریزی قبلی و آگاهی از وضعیت مالباخته طراحی و اجرا شده است.

رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در روند تحقیقات، با جمع‌آوری مستندات، بررسی سوابق مرتبط با معامله خودرو و تطبیق اطلاعات به‌دست‌آمده، فرضیه دخالت یکی از افراد مرتبط با نقل و انتقال خودرو تقویت شد. پس از تکمیل ادله و اخذ دستور قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند متهم را در یکی از مناطق جنوب تهران دستگیر کنند. متهم در ابتدا منکر هرگونه مشارکت در سرقت بود، اما پس از مواجهه با مستندات، تصاویر و سایر ادله موجود در پرونده، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

سرهنگ اکبری خاطرنشان کرد: متهم در ادامه تحقیقات محل اختفای خودروی مسروقه را در پارکینگ یکی از مجتمع‌های مسکونی معرفی کرد. کارآگاهان با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام شده و خودرو را کشف و پس از انجام تشریفات قانونی به مالک آن تحویل دادند.

رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان با اشاره به ادامه روند رسیدگی به پرونده گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، با قرار قانونی برای ادامه رسیدگی قضایی روانه زندان شد.