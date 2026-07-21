اجرای شبکه فاضلاب هسته مرکزی اراک پس از ۳۳ سال آغاز شد
عملیات اجرایی شبکه جمعآوری و نصب انشعابات فاضلاب در هسته مرکزی شهر اراک، پس از ۳۳ سال از آغاز اجرای طرح فاضلاب این شهر، با هدف تکمیل پوشش شبکه و ارتقای شاخصهای بهداشتی و زیستمحیطی وارد فاز اجرایی شد.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: در قالب این پروژه، ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه جمعآوری فاضلاب و ۳۰۰ فقره انشعاب با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط خاص اجرای این طرح افزود: بافت قدیمی شهر، تراکم بالای تأسیسات زیرزمینی و محدودیتهای ترافیکی، اجرای پروژه را به یکی از دشوارترین طرحهای عمرانی استان تبدیل کرده است.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با بیان اینکه هماکنون ۹۸ درصد جمعیت شهر اراک تحت پوشش شبکه جمعآوری فاضلاب قرار دارند، تصریح کرد: اجرای این پروژه، گام پایانی برای تکمیل این زیرساخت در هسته مرکزی شهر است و نقش مهمی در ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیطزیست و صیانت از منابع آب زیرزمینی خواهد داشت