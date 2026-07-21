رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از تمدید مهلت ثبت‌سفارش با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» با هدف تسهیل در تامین نیاز‌های حیاتی واحد‌های تولیدی و صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری گفت: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تسهیل در تامین نیاز‌های حیاتی واحد‌های تولیدی و صنعتی، مهلت ثبت‌سفارش با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» تمدید شده است.

وی اظهار کرد: این اقدام راهبردی در راستای بسته مقاومت‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی صورت گرفته تا واحد‌هایی که برای نوسازی خطوط تولید خود به ماشین‌آلات جدید نیاز دارند یا در پی تامین فوری مواد اولیه هستند، با موانع اداری و محدودیت‌های زمانی مواجه نشوند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: این تصمیم به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، کالا‌های رسوبی خود در بنادر را با شتاب بیشتری ترخیص کرده و به چرخه تولید کشور تزریق کنند.

تمدید مهلت ثبت‌سفارش کالا‌های ضروری تا نیمه شهریورماه سال ۱۴۰۵

عموری با اشاره به جزییات این ابلاغیه جدید در سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: امکان ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای کالا‌های ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید تا تاریخ ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان داشت: این تسهیلات ارزی از محل بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی تامین شده و هدف آن کاهش فشار‌های ارزی بر واحد‌های تولیدی در شرایط حساس کنونی است.



وی افزود: بر این اساس، تولیدکنندگانی که با چالش تامین نقدینگی ارزی مواجه هستند، می‌توانند از این مسیر قانونی برای واردات ملزومات تولیدی خود استفاده کنند که این امر مستقیما بر کاهش بهای تمام شده محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی صنعتگران تاثیرگذار خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی اهواز در خصوص ملاحظات قانونی این تسهیلات یادآور شد: استفاده از این شیوه ثبت‌سفارش صرفا برای کالا‌هایی امکان‌پذیر است که تاریخ صدور قبض انبار آنها حداکثر تا نهم خردادماه سال ۱۴۰۵ باشد.

شهلا عموری اظهار داشت: پیرو پیگیری و مکاتبات اتاق بازرگانی اهواز برای تسهیل امور تجاری با هدف تسهیل امور و کاهش زمان فرآیندها، مجوز‌های لازم توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در فرآیند ثبت‌سفارش کارسازی شده است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: این اقدام به معنای حمایت واقعی از صاحبان کالا‌های رسوبی و آزادسازی سرمایه‌های راکد در گمرکات کشور است.

پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بسته‌های حمایتی و با هدف تسهیل تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و ترخیص کالا‌های رسوبی، امکان ثبت‌سفارش برخی کالا‌ها با رویه «بدون انتقال ارز» را فراهم کرده بود که اکنون مهلت استفاده از این تسهیلات تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.