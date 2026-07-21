دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: با اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و توجه جدی به اکتشافات عمیق، وابستگی به واردات سنگ‌آهن از بین می‌رود.

آقای سعید عسکرزاده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن به ظرفیت‌های مغفول مانده بخش معدن اشاره کرد و افزود: اقتصاد معدن، کلید اصلی توسعه پایدار است، اگر نگاه اقتصادی بر فعالیت‌های معدنی حاکم شود، سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج از اعماق، نه تنها توجیه‌پذیر، بلکه بسیار پرجاذبه خواهد شد.

وی گفت: با اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و توجه جدی به اکتشافات عمیق، نه تنها وابستگی به واردات سنگ‌آهن از بین می‌رود، بلکه صنعت فولاد کشور با تکیه بر توان داخلی، به جایگاهی فراتر از رقابت‌پذیری کنونی دست می‌یابد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه سال‌هاست مواد معدنی با قیمت‌های تکلیفی و پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه می‌شوند، افزود: این رویه اگرچه ریشه در نگاه دولتیِ دو دهه گذشته دارد، اما اکنون فرصتی برای بازنگری فراهم شده است.

وی ادامه داد: با قیمت‌گذاری شفاف و واقع بینانه، نه تنها جذابیت سرمایه‌گذاری در معادن عمیق افزایش می‌یابد، بلکه بسیاری از باطله‌های معدنی نیز به دلیل صرفه اقتصادی، دوباره به چرخه تولید بازخواهند گشت.

عسکرزاده به تامین سنگ آهن مورد نیاز کشور اشاره کرد و گفت: اگر منابع داخلی سنگ‌آهن را به درستی مدیریت کنیم و به سمت اکتشافات جدید و عمیق گام برداریم، سنگ آهن مورد نیاز کشور در آینده از داخل تامین خواهد شد و نیازی به واردات نخواهیم داشت، اما بحث واردات نیز فرصتی برای ارتقای بهره‌وری است، چرا که واحد‌های بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه و گل‌گهر با تکیه بر توانمندی‌های خود، می‌توانند الگویی برای سایر تولیدکنندگان شوند و با افزایش کارایی، هزینه‌ها را کاهش دهند.

وی در ادامه به بحث اکتشاف عمیق اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تجربه موفقی از اکتشافات پایه در دهه‌های نخست انقلاب با همکاری کارشناسان یوگسلاو و روسیه داریم که هنوز هم بسیاری از معادن بزرگ از داده‌های آن دوره بهره می‌برند. این نشان می‌دهد که با اختصاص بودجه مناسب، می‌توانیم اکتشافات عمیق را در کشور رونق ببخشیم.

دبیر انجمن سنگ آهن درباره حقوق دولتی نیز افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر اعتبارات حقوق دولتی که باید صرف اکتشاف و زیرساخت می‌شد، محقق نشد.

وی به توجه برنامه ششم در دو محور اکتشاف و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تخصیص به‌موقع منابع، سازمان زمین‌شناسی بتواند نیروی انسانی خود را تقویت، تجهیزات را به روز کند و گام‌های مؤثری در شناسایی ذخایر جدید بردارد.

عسگرزاده افزود: هرچند عمق اکتشافات ما هم اکنون کمتر از میانگین جهانی است، اما این فاصله، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم رشد و پیشرفت است و با عزم ملی، به‌سرعت قابل جبران خواهد بود.

وی به نقش سازنده دولت و بخش خصوصی در توسعه معادن اشاره کرد و گفت: اگر هم‌اکنون به اقتصاد معدن به‌عنوان یک فرصت راهبردی نگاه کنیم، آینده‌ای روشن در انتظار صنایع معدنی و فولادی کشور خواهد بود.

دبیر انجمن سنگ آهن افزود: معادن سطحی امروز، مسیری برای دستیابی به معادن عمیق فردا هستند و با حمایت هدفمند، می‌توانیم به خودکفایی پایدار و جایگاه رقابتی در بازار‌های جهانی دست پیدا کنیم.