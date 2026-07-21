به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: از مجموع ۱۱ هزار و ۶۸۳ نوآموز مشمول طرح سنجش سلامت در استان، تاکنون ۹۶ درصد این فرآیند را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.

رضایی ادامه داد: تنها چهار درصد از نوآموزان باقی مانده‌اند که لازم است هرچه سریع‌تر برای انجام سنجش سلامت اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه ثبت‌نام نهایی نوآموزان در مدارس و همچنین ثبت سفارش کتاب‌های درسی پس از انجام سنجش سلامت امکان‌پذیر است افزود: خانواده‌ها باید این موضوع را در اولویت قرار دهند تا در روند ثبت‌نام و دریافت کتاب‌های درسی با مشکلی مواجه نشوند.

رضایی گفت: ۱۴ مرکز جامع سنجش در نقاط مختلف استان برای ارائه خدمات به خانواده‌ها فعال هستند و روز‌های دوشنبه و چهارشنبه پذیرای نوآموزان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: والدین پس از دریافت نوبت از طریق سامانه «سیرت ۲» به مراکز تعیین‌شده مراجعه کنند.

رضایی ادامه داد: ارزیابی بینایی، شنوایی، گفتار، رشد جسمی، آمادگی تحصیلی و سایر شاخص‌های سلامت نوآموزان در این مراکز انجام می‌شود و در صورت نیاز، کودکان برای بررسی‌های تکمیلی و دریافت خدمات تخصصی به مراکز مربوطه معرفی می‌شوند.