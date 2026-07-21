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مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو از شرکتهای پخش خواست ارسال اقلام دارویی در استانهای مرزی را افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر عبدالهیاصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، بر آمادگی کامل شبکه تأمین و توزیع دارو برای پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران تأکید کرد و از شرکتهای تأمین و پخش خواست ارسال اقلام مورد نیاز پیشگیری و درمان گرمازدگی به استانهای میزبان زائران را افزایش دهند تا از هرگونه کمبود در مراکز درمانی و داروخانهها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در آستانه اربعین، تردد زائران در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، آبادان، چابهار و ایرانشهر افزایش مییابد، گفت: تأمین و توزیع مناسب داروها و فرآوردههای مورد نیاز برای پیشگیری و درمان گرمازدگی باید متناسب با شرایط این استانها انجام شود.
عبدالهیاصل با اشاره به افزایش دمای هوا و تأثیر آن بر رشد نیاز به برخی فرآوردههای دارویی، افزود: شرکتهای تأمین و توزیع دارو موظفاند با رصد مستمر موجودیها، ارسال اقلام مورد نیاز را بر اساس درخواست و نیاز دانشگاههای علوم پزشکی استانهای میزبان زائران افزایش دهند.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ادامه داد: انواع فرآوردههای خوراکی جبرانکننده آب و الکترولیت، شامل پودر، محلول آماده مصرف و قرص جوشان ORS، همچنین انواع سرمهای تزریقی و سایر اقلام مورد استفاده در درمان کمآبی بدن و درمانهای تزریقی باید به میزان کافی در مراکز درمانی و داروخانههای استانهای هدف در دسترس باشد.
وی تأکید کرد: تأمین مستمر این اقلام تا پایان عملیات اربعین از اولویتهای اصلی شبکه توزیع دارو است و تمامی دستگاههای مسئول باید با برنامهریزی دقیق، از ایجاد هرگونه اختلال یا کمبود در زنجیره تأمین و مراکز ارائه خدمات درمانی جلوگیری کنند.