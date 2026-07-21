وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (همت) برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: بر اساس آخرین آمارها، تاکنون ۴۰ درصد از این منابع به بنگاه‌های هدف و بقیه به بنگاه‌های بزرگ پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد اتابک امروز در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و نمایندگان تشکل‌های صنعتی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز تولید باید به گفتمان واحد و مشترک همه ارکان حاکمیت تبدیل شود، گفت: همان‌طور که تنگه هرمز شاه‌راه اقتدار سرزمینی ماست، بخش تولید نیز گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور است و صیانت از آن، وظیفه‌ای ملی و همگانی است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: ما امروز در یک پیچ تاریخی و مقطع ویژه اقتصادی قرار داریم. تصمیم هایی که امروز اتخاذ می‌کنیم، تاثیر مستقیمی بر آینده کشور و نسل‌های آتی خواهد داشت؛ از این رو بار مسئولیت متولیان حوزه صنعت و معدن بسیار سنگین‌تر از گذشته است.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان خدمت و ادای احترام به تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره‌های سخت گذشته، افزود: عزت و اقتدار امروز کشور و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در معادلات جهانی، مدیون روحیه خودباوری و پایداری ملی است. این خودباوری به‌ویژه در بخش صنعت و معدن، دینی است که باید با کار جهادی و شبانه‌روزی آن را ادا کنیم.

وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های پیش روی حوزه اقتصاد گفت: در شرایط کنونی، سرعت و موقع‌شناسی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد. تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سریع، توان ملی را افزایش می‌دهد، در حالی که هرگونه تعلل یا تصمیم نادرست در این شرایط خاص، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

اتابک با تاکید بر «وفاق و همدلی» در دولت چهاردهم گفت: تجربه ثابت کرده است که همدلی و هم‌گرایی دستگاه‌ها همواره راهگشا بوده است. امروز برای حفظ پایداری کشور، تمامی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها باید نگاه بخشی را کنار گذاشته و ادامه تولید را به عنوان هدف اصلی و مشترک خود دنبال کنند.

خود به وضع تامین مالی بخش تولید اشاره کرد و گفت: با دستور و مصوبه ابلاغی رئیس‌جمهور، تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (همت) برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در نظر گرفته شد.

بر اساس آخرین آمارها، تاکنون ۴۰ درصد از این منابع به بنگاه‌های هدف و مابقی به بنگاه‌های بزرگ پرداخت شده است این در حالیست که بنگاه‌های بزرگ مشمول این تسهیلات نبودند.

وی اضافه کرد: در کنار حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای تامین سرمایه در گردش و رفع تنگنا‌های مالی بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز با جدیت در دست اقدام است تا چرخ تولید کشور دچار وقفه نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان حوزه صنعت اظهار داشت: از تمامی مدیران مسئولیت‌پذیر، کارآفرینان، متخصصان و کارگرانی که در شرایط سخت و بحران‌های مقطعی با تمام توان ایستادگی کردند و اجازه ندادند چرخ تولید و تامین مایحتاج مردم متوقف شود، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. بی‌تردید ملاک قضاوت آیندگان درباره ما، عملکردمان در روز‌های سخت خواهد بود.