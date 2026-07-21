ساعتی پس از اینکه با موافقت چارلز شاه انگلیس، اندی برنهام رهبر جدید حزب اکثریت مجلس یعنی حزب کارگر مامور تشکیل کابینه جدید شد، فهرستی از اعضای کابینه اندی برنهام منتشر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در حالی که گمانه زنی‌ها درباره ترکیب کابینه دولت جدید انگلیس به اوج رسیده است، اندی برنهام رهبر حزب حاکم کارگر انگلیس و نخست وزیر جدید این کشور با انتصاب برخی از وزیران کلیدی کابینه به برخی گمانه زنی‌ها پایان داد که بر اساس آن مهمترین وزیر کابینه یعنی وزیر خزانه داری به جان هیلی وزیر دفاع مستعفی دولت استارمر واگذار شد و سکان وزارت امور خارجه نیز به اد میلی بند وزیر انرژی دولت استارمر و رهبر اسبق حزب کارگر سپرده شد.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده درباره ترکیب کابینه دولت جدید انگلیس اندی برنهام نخست وزیر جدید این کشور وست استریتینگ وزیر بهداشت مستعفی دولت استارمر را نیز به سمت وزیر دفاع این کشور منصوب کرد.

ایوت کوپر نیز از سمت وزیر خارجه برکنار و وزارت بهداشت به او سپرده شد که انتقاد‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است، زیرا همچنان بیش از شش میلیون بیمار در این کشور در صف انتظار آغاز درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.

نخست وزیر جدید انگلیس همچنین شعبانه محمود وزیر کشور دولت استارمر را در سمت خود ابقا کرد، اما دیوید لمی وزیر دادگستری و معاون استارمر را برکنار و الکس نوریس را به سمت وزیر دادگستری منصوب کرد.

آنجلا رینر معاون استارمر و وزیر مسکن نیز که به علت آنچه تخلفات مالیاتی یا فرار مالیاتی عنوان شده بود ناچار به کناره گیری شده بود بار دیگر با حکم اندی برنهام سکان وزارت مسکن انگلیس را به دست گرفت.

لوسی پاول وزیر آموزش شد و لوئیز هیگ نیز قرار است به عنوان معاون اول نخست وزیر و وزیر کابینه ایفای نقش کند.