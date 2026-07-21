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مدیرتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از صادرات ۵ میلیون دلاری تعاونیهای فعال استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: این مقدار صادرات از ۹ شرکت تعاونی صادراتی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است.
رزم گفت: این رقم نشاندهنده ظرفیت تولید و توسعه بازار تعاونیهای استان در منطقه است.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی فرش، جاجیم، پوشاک، کیف، محصولات کشاورزی از جمله زرشک، زعفران و عناب و نبات را از جمله کالاهای تولیدی صادراتی در ۴ ماه گذشته اعلام کرد و افزود: تنوع محصولات تعاونیهای استان، نشان دهنده توانمندی بخش تعاون در ورود به بازارهای جهانی است.
به گفته رزم کالاهای تعاونیهای استان به کشورهای عراق، قطر، اتریش، روسیه و افغانستان صادر شده است.
هم اکنون ۷۵۲ شرکت تعاونی در خراسان جنوبی فعال است.