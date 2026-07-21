یکصد و چهل و دومین اجتماع فاتحان خیبر، با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار شهرستان ساری، بار دیگر اتحاد، اقتدار و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساری، صبحگاهی دیگر از دیار علویان؛ میدانی که هر بار در آن قدم می‌نهیم، تاریخ را ورق می‌زند. دیشب، اما این میدان، جولانگاه فاتحان خیبر است؛ مردمی که نه فقط در گذشته، که در لحظه‌حال، سکان دار کشتی انقلاب‌اند.

یکصد و چهل و دومین اجتماع فاتحان خیبر، بار دیگر در شهرستان ساری طنین‌انداز شد تا فریاد برآورد که «ما، مردم ولایت‌مدار، هرگز رنگ تسلیم به خود نمی‌گیریم.» آنها که از جنوب تا شمال، از خیبر تا کربلا، رگِ مقاومت را در تاریخ این سرزمین جاری ساخته‌اند، امروز هم یک‌صدا فریاد می‌زنند: ما همیشه ایستاده‌ایم، همیشه محکم، همیشه ید واحده.