نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) این هفته در مانیل، پایتخت فیلیپین، با تمرکز بر مهم‌ترین چالش‌های منطقه‌ای از جمله امنیت انرژی و غذا، بحران میانمار و تنش‌های دریای چین جنوبی برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزیران خارجه آسه‌آن در این نشست روند اجرای تصمیمات سران این اتحادیه را بررسی و درباره مهم‌ترین تحولات امنیتی و اقتصادی منطقه رایزنی خواهند کرد.

امنیت انرژی یکی از محورهای اصلی این نشست است، کارشناسان معتقدند هر چند کشورهای جنوب شرق آسیا در ماه‌های اخیر با متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی، آثار ناشی از نوسانات بازار جهانی نفت و اختلال در مسیرهای تجاری را تا حد زیادی مدیریت کرده‌اند، اما برای دستیابی به امنیت پایدار انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تسریع در اجرای طرح «شبکه برق آسه‌آن» ضروری است.

امنیت غذایی نیز از دیگر موضوعات مهم این نشست خواهد بود، تغییرات اقلیمی، وقوع خشکسالی و سیلاب‌های گسترده در منطقه و همچنین افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی، نگرانی‌ها درباره تأمین غذا را افزایش داده است، تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه اختلال در تأمین کودهای شیمیایی و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در ماه‌های آینده بر امنیت غذایی کشورهای منطقه تأثیر بگذارد.

بحران میانمار نیز بار دیگر در دستور کار وزیران خارجه آسه‌آن قرار دارد، این نشست پس از دیدار غیر رسمی وزیر خارجه میانمار با همتایان خود در بانکوک برگزار می‌شود؛ دیداری که برخی اعضای آسه‌آن تأکید کرده‌اند به معنای به رسمیت شناختن دولت نظامی میانمار نیست، آسه‌آن همچنان اجرای «توافق پنج‌ماده‌ای» برای حل بحران این کشور را شرط مشارکت کامل مقام‌های میانمار در نشست‌های عالی این اتحادیه می‌داند.

تنش‌های دریای چین جنوبی نیز از دیگر محورهای مهم گفت‌وگوها خواهد بود، هم‌زمان با دهمین سالگرد رأی دادگاه داوری لاهه درباره اختلافات این آبراه، اعضای آسه‌آن و چین همچنان در حال مذاکره برای تدوین «قانون رفتاری» در دریای چین جنوبی هستند؛ موضوعی که با توجه به اختلافات ارضی میان چند کشور منطقه و چین از مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی شرق آسیا به شمار می‌رود.

در حاشیه این نشست، وزیران خارجه آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا، کانادا و انگلیس نیز در نشست‌های مرتبط با آسه‌آن حضور خواهند یافت.