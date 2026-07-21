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دومین محموله صادراتی گوشت هرات شامل ۹.۴ تُن به ایران صادر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این محموله شامل ۴۸۶ دام ذبح شده با وزن مجموعی ۹.۴ تُن است که از طریق کشتارگاه صنعتی انصار و با حضور نمایندگان ادارات ذیربط به ایران صادر شده است.
مولوی محمد عمر قاصد، رئیس امور مالداری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات، گفت: روند صادرات گوشت از هرات ادامه دارد و تلاشها برای گسترش بازارهای صادراتی و فراهم سازی فرصتهای بیشتر برای مالداران جریان دارد.
وی افزود: افزایش صادرات محصولات مالداری، بهویژه گوشت، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی مالداران، توسعه سرمایهگذاری در این بخش و معرفی تولیدات هرات در بازارهای منطقهای ایفا میکند.
در همین حال، مسئولان کشتارگاه صنعتی انصار میگویند این کشتارگاه با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت به تجهیزات و امکانات استاندارد از جمله سردخانههای استاندارد و تجهیزات کامل بهداشتی مجهز بوده و برای بیش از ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم کرده است.
حاجی سید احمد هاشمی، مسئول کشتارگاه صنعتی انصار نیز گفت: این مجموعه با سرمایهگذاری ۵ میلیون دلار ساخته شده است و روزانه نزدیک به ۷۰۰ رأس دام در آن ذبح میشود.
به گفته وی، این کشتارگاه ظرفیت افزایش ذبح تا پنج برابر میزان فعلی را دارد و گوشت پس از شستوشو، معاینه و تأیید دامپزشکان، مطابق معیارهای بهداشتی به بازار عرضه میشود.