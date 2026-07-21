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سخنگوی ستاد اربعین ایران در عراق با اشاره به حالوهوای ویژه اربعین امسال و برنامههای فرهنگی پیشبینیشده، گفت: رهبر شهید ایران، نخستین زائر اربعین ۱۴۰۵ بود و مراسم تشییع در عراق، پیشدرآمد حالوهوای ویژه اربعین امسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا اباذری در گفتگو با رادیو اربعین، با اشاره به مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران در شهرهای نجف و کربلا، این رویداد را آغازگر حالوهوای اربعین ۱۴۰۵ دانست و گفت: مردم عراق با میزبانی کمنظیر خود، جلوهای ماندگار از همدلی و وفاداری به آرمانهای مقاومت را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: استانداری کربلا با نصب بنر خوشامدگویی، رهبر شهید ایران را نخستین زائر اربعین ۱۴۰۵ معرفی کرد و بسیاری از مواکبی که برای مراسم تشییع برپا شده بودند، تا ایام اربعین به خدمترسانی به زائران ادامه خواهند داد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق تأکید کرد: شعار امسال اربعین، الهامگرفته از فرهنگ عاشورا و روحیه ظلمستیزی است و باید ویژگیهای ایثار، مقاومت و شهادتطلبی در برنامههای فرهنگی برای زائران بیش از پیش تبیین شود.
سخنگوی ستاد اربعین ایران در عراق همچنین از مردم ایران خواست، از میزبانی و همراهی صمیمانه مردم عراق در مراسم تشییع و خدمترسانی به زائران قدردانی کنند و این همدلی ارزشمند را پاس بدارند.