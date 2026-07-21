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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد بیماریهای نوپدید منشأ حیوانی دارند، گفت: کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان تنها با همکاری مؤثر وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای مسئول و تقویت برنامههای پیشگیری و واکسیناسیون دام امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، در همایش روز ملی و جهانی زئونوزها (بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان) که در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت همکاری میان مراکز علمی و نظام سلامت، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد بیماریهای شناختهشده انسان و ۷۵ درصد بیماریهای نوپدید و بازپدید منشأ حیوانی دارند و به همین دلیل تقویت نظام مراقبت و همکاری بینبخشی ضرورتی انکارناپذیر است.
ثبت ۴۴۰ هزار مورد حیوانگزیدگی در یک سال
مرادی با اشاره به وضعیت هاری در کشور گفت: سال گذشته حدود ۴۴۰ هزار مورد حیوانگزیدگی و ۲۰ مورد مرگ ناشی از هاری در کشور ثبت شد که نشاندهنده بار سنگین این بیماری بر نظام سلامت است.
وی افزود: هدف جهانی حذف مرگ ناشی از هاری منتقلشده از سگ تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده، اما تحقق این هدف نیازمند اقدامات جدیتر در حوزه پیشگیری و کنترل است.
ایران از گستردهترین شبکههای درمان هاری برخوردار است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با بیان اینکه ایران دارای ۷۲۹ مرکز پیشگیری و درمان هاری است، اظهار کرد: این مراکز به صورت شبانهروزی خدمات ارائه میکنند و واکسن و سرم ضد هاری نیز به شکل رایگان در اختیار افراد حیوانگزیده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: ارائه خدمات به صدها هزار مراجعهکننده در طول سال، آن هم در شرایط دشوار تأمین دارو و فرآوردههای بیولوژیک، نشاندهنده توانمندی نظام سلامت کشور است.
لزوم واکسیناسیون سگهای صاحبدار
مرادی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد حیوانگزیدگیها توسط سگ و ۳۸ درصد توسط گربه رخ میدهد، گفت: واکسیناسیون و کنترل سگهای صاحبدار باید با جدیت بیشتری دنبال شود و همانند بسیاری از کشورهای دنیا، صاحبان حیوانات نسبت به واکسیناسیون و نگهداری اصولی آنها مسئول باشند.
کنترل تب مالت وابسته به واکسیناسیون دام است
وی با اشاره به کاهش روند بروز تب مالت در کشور افزود: هرچند وضعیت این بیماری نسبت به گذشته بهبود یافته، اما کنترل کامل آن بدون افزایش پوشش واکسیناسیون دام امکانپذیر نیست، زیرا بروز بیماری در انسان تابعی از وضعیت بیماری در دام است.
بازنگری در برنامههای کنترل سالک ضروری است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با اشاره به تداوم موارد ابتلا به سالک در برخی استانها، بر ضرورت استفاده از روشهای نوین برای کنترل این بیماری تأکید کرد و گفت: با وجود پیشرفتهای علمی کشور، همچنان از برخی روشهای قدیمی برای مبارزه با سالک استفاده میشود و لازم است دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی راهکارهای مؤثرتری ارائه کنند.
گزارش بیماریها نشانه قدرت نظام مراقبت است
مرادی با اشاره به عملکرد نظام مراقبت بیماریها در کشور گفت: شناسایی و گزارش بیماریهایی مانند تب خونریزیدهنده کریمه کنگو نشاندهنده توانمندی نظام مراقبت ایران است و نباید افزایش گزارشها بهعنوان ضعف نظام سلامت تلقی شود.
وی افزود: بسیاری از کشورها به دلیل ضعف نظام مراقبت، موارد بیماری را شناسایی یا گزارش نمیکنند، در حالی که ایران از نظام مراقبت فعال و توانمند برخوردار است.
ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات زیستی
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با تأکید بر آمادگی کشور در برابر تهدیدهای نوظهور سلامت، بر تقویت مراقبتهای مرزی، رصد بیماریهای نوپدید و ارتقای همکاریهای بینالمللی تأکید کرد.
همکاری دامپزشکی و وزارت بهداشت، شرط موفقیت در کنترل زئونوزها
مرادی در پایان با تأکید بر اینکه کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان تنها با مشارکت همه دستگاههای مسئول امکانپذیر است، گفت: بازنگری در برنامههای گذشته، تقویت واکسیناسیون دام، توسعه نظام مراقبت و همکاری نزدیک وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مراکز علمی، مسیر دستیابی به کنترل پایدار بیماریهای زئونوز را هموار خواهد کرد.