مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و عادلانه برای توزیع کمک‌های مردمی میان دانش‌آموزان نیازمند سراسر استان تأکید کرد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، بهمن خدادادی افزود: توزیع عادلانه و هدفمند کمک‌های مردمی را از مهم‌ترین الزامات حمایت از دانش‌آموزان نیازمند دانست و اظهار کرد: ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی صحیح جامعه هدف و هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط، زمینه بهره‌مندی عادلانه دانش‌آموزان نیازمند در تمامی مناطق استان از این کمک‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی ظرفیت خیرین و مشارکت‌های مردمی افزود: هم‌افزایی دستگاه‌ها، نهاد‌های حمایتی و خیرین می‌تواند از پراکندگی و توزیع نامتوازن کمک‌ها جلوگیری کرده و موجب شود حمایت‌های مردمی به‌صورت هدفمند در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، طرح «کارت نشاط» را یکی از طرح‌های مرتبط با این حرکت ارزشمند برشمرد و گفت: در قالب این طرح، خیرین و نیکوکاران می‌توانند کمک‌های خود را به هر منطقه یا مدرسه‌ای که تمایل دارند، اهدا کنند و در مسیر حمایت از دانش‌آموزان و رفع بخشی از نیاز‌های آنان گام بردارند.