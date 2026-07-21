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با وقوع سیلابهای ویرانگر و ناگهانی در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان افغانستان، جان باختن دستکم ۴۳ نفر از جمله شهردار طالبان برای شهر پارون تاکنون تایید شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بیش از ۱۰۰ نفر در پی این حادثه ناپدید شدهاند و عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد، اداره آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان نیز شمار زخمیهای اولیه را حدود ۸۰ نفر اعلام کرده است.
بازار مرکزی شهر پارون و دهها خانه مسکونی به طور کامل ویران شده است و خسارت مالی اولیه حدود ۳۵ میلیون دلار تخمین زده میشود.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، با ابراز تاسف از وقوع سیلاب در ولایت نورستان و مناطق شرقی افغانستان، ضمن ابراز تسلیت برای جان باختگان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان با خانوادههای آسیب دیده ابراز همدردی کرد.