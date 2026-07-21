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پذیرش زائران اربعین حسینی در قرارگاه مردمی اربعین قم از امروز آغاز شد و این قرارگاه به مدت ۳۰ روز با ارائه خدمات اسکان، اطعام و درمان میزبان زائران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول قرارگاه مردمی اربعین قم از آغاز پذیرش زائران اربعین حسینی در این قرارگاه خبر داد و گفت: پذیرش زائران از امروز آغاز شده و به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.
مهدی قربانیکرم با اشاره به آمادگی کامل این قرارگاه برای خدمترسانی به زائران افزود: اسکان زائران با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مشارکت منازل، مساجد، حسینیهها، مدارس و مراکز اسکان در شهر مقدس قم انجام میشود.
وی از راهاندازی مرکز تماس شبانهروزی برای هماهنگی و رزرو محل اسکان خبر داد و گفت: زائران میتوانند برای رزرو محل اقامت با شماره ۰۹۹۰۳۳۴۱۱۲۰ تماس بگیرند.
مسئول قرارگاه مردمی اربعین قم افزود: این قرارگاه با ارائه خدمات اسکان، اطعام و خدمات درمانی، افتخار میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در ایام اربعین بر عهده دارد.