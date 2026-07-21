افزایش ۱۸ مگاواتی مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد میانگین مصرف برق استان ۳.۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستایی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به اینکه میانگین مصرف برق استان در تیرماه امسال نسبت به پارسال ۳.۵ درصد معادل ۱۸ مگاوات افزایش یافته است از مشترکان خواست برای پایداری شبکه، مدیریت مصرف را جدی بگیرند.
رسول روستایی با بیان اینکه پیک مصرف برق زمستان در کهگیلویه و بویراحمد ۲۲۰ مگاوات است و روز سیام تیرماه پیک بار در استان به ۵۷۰ مگاوات رسیده تاکید کرد: این آمار نشان دهنده سهم ۷۵ درصدی بار سرمایشی در استان است.
وی با یادآوری اینکه هر درجه دما منجر به افزایش۱۲ مگاوات مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد میشود افزود: مشترکان با تنظیم کولرهای گازی خود بر روی ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی در پایداری شبکه برق سهیم شوند.
روستایی با بیان اینکه گچساران با ۱۹۰ مگاوات دارای بیشترین مصرف برق در شبانهروز گذشته را داشته تاکید کرد: ۷۴درصد از مصرف برق کهگیلویه و بویراحمد در شهرستانهای گرمسیری گزارش شده است.
وی افزایش دمای هوا نسبت به تابستان پارسال در کهگیلویه و بویراحمد و تغییر الگوی مصرف به ویژه استفاده از کولرهای گازی در مناطق سردسیری را از دلایل افزایش مصرف برق در استان عنوان کرد.
در شبانهروز گذشته دمای ۴۷.۵درجه سانتیگراد در منطقه لیشتر از توابع گچساران ثبت شده است.
دمای مناطق سردسیری یاسوج و سیسخت نیز ۴۰ و ۳۷درجه سانتیگراد گزارش شده که بیشتر از روزهای معمولی بوده است.