پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان گفت: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، ظرفیتهای گردشگری، اقامتی و صنایعدستی استان برای ارائه خدمات به زائران در مسیر مرز بینالمللی باشماق به کار گرفته میشود.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پویاطالبنیا گفت: با نزدیک شدن به ایام اربعین، برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در مرز بینالمللی باشماق و محورهای منتهی به این گذرگاه انجام شده است و بخشهای مختلف حوزه گردشگری در آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: مراکز اقامتی، مجتمعهای خدماتی بینراهی و سایر تاسیسات گردشگری استان برای پذیرش زائران آماده شدهاند و بازدیدهای نظارتی از این مراکز با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی و افزایش رضایتمندی زائران بهصورت مستمر انجام میشود.
وی از برپایی موکب این اداره کل در مرز باشماق خبر داد و گفت : راهنمایان گردشگری مستقر در این موکب ضمن ارائه خدمات راهنمایی، اطلاعات مورد نیاز زائران را در اختیار آنان قرار میدهند و ظرفیتهای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی استان را نیز معرفی میکنند.
طالبنیا، حضور زائران اربعین را فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای کردستان دانست و افزود : نمایشگاههای صنایعدستی در مرز باشماق و شهرهای مسیر تردد زائران برپا میشود تا علاوه بر معرفی هنرهای بومی، زمینه حمایت از هنرمندان و رونق بازار فروش محصولات صنایعدستی نیز فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان همچنین از استقرار خدمات امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مسیرهای تردد زائران خبر داد و گفت: تمامی دستگاههای عضو ستاد اربعین با هماهنگی کامل در تلاش هستند خدماتی در شان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کنند.
وی با بیان اینکه مرز باشماق برای پنجمین سال متوالی میزبان تردد زائران اربعین است، افزود : تلاش میکنیم در کنار ارائه خدمات مناسب، از این رویداد برای معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان و توسعه گردشگری مذهبی نیز بهرهگیری شود.