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حجت الاسلام راجی در اجتماع شبانه گرگان پیروزی در جنگ شناختی را عامل ابر قدرتی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام راجی در اجتماع شبانه مردم گرگان پیروزی در جنگ شناختی را عامل ابر قدرتی ایران دانست.
وی گفت: ناتو اعلام کرده تا کنون در پنج جنگ زمینی، ،دریایی ،هوایی، فضایی و سایبری و پیروز شده ایم اما اگر در جنگ ششم که جنگ شناختی است در همه جنگ های قبلی هم شکست خورده ایم اما اگر در پنج جنگ قبلی شکست خورده باشیم و در جنگ شناختی پیروز شویم در همه جنگ ها پیروز شده ایم.
حجت الاسلام راجی افزود: جنگ شناختی یعنی دستگاه محاسباتی ما را عوض می کنند و با اینکه ما در همه ابعاد جنگ قبلی پیروز شده ایم دارند حس شکست را به مردم تلقین می کنند.
وی گفت: ما می گوییم اگر ما در جنگ شناختی پیروز شویم چه با مذاکره چه بی مذاکره ،چه با آتش بس و چه بی آتش بس ،چه با تفاهم نامه و چه بی تفاهم نامه ایران امروز ابرقدرت عالم شده است.