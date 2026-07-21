به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام راجی در اجتماع شبانه مردم گرگان پیروزی در جنگ شناختی را عامل ابر قدرتی ایران دانست.

وی گفت: ناتو اعلام کرده تا کنون در پنج جنگ زمینی، ،دریایی ،هوایی، فضایی و سایبری و پیروز شده ایم اما اگر در جنگ ششم که جنگ شناختی است در همه جنگ های قبلی هم شکست خورده ایم اما اگر در پنج جنگ قبلی شکست خورده باشیم و در جنگ شناختی پیروز شویم در همه جنگ ها پیروز شده ایم.

حجت الاسلام راجی افزود: جنگ شناختی یعنی دستگاه محاسباتی ما را عوض می کنند و با اینکه ما در همه ابعاد جنگ قبلی پیروز شده ایم دارند حس شکست را به مردم تلقین می کنند.

وی گفت: ما می گوییم اگر ما در جنگ شناختی پیروز شویم چه با مذاکره چه بی مذاکره ،چه با آتش بس و چه بی آتش بس ،چه با تفاهم نامه و چه بی تفاهم نامه ایران امروز ابرقدرت عالم شده است.