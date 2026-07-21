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با توجه به ضرورت حفظ امنیت ملی، انتشار هرگونه محتوایی که اطلاعات دقیق از زیرساختهای حیاتی، مراکز نظامی و امنیتی و یا جزئیات عملیاتهای نظامی را در اختیار دشمن قرار دهد، ممنوع است. این اقدامات میتواند بهطور مستقیم امنیت کشور و جان هموطنان را با مخاطره مواجه کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، در پی شرایط حساس کنونی کشور، نهادهای مسئول با صدور هشداری فوری، هرگونه تصویربرداری، انتشار یا بازنشر تصاویر مربوط به محل اصابت پرتابهها، تأسیسات حساس، مراکز نظامی و مسیرهای تردد تیمهای امدادی را ممنوع اعلام کردند.
این نهادها ضمن تأکید بر مسئولیت کیفری مرتکبین بر اساس قانون مجازات اسلامی و جرائم رایانهای، از عموم مردم خواستند از بازنشر شایعات خودداری کرده و موارد مشکوک را به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.
شهروندان باید از انتشار تصاویر محل اصابت پرتابهها، زمان و نحوه اصابت، و همچنین محل استقرار نیروهای امدادی و نظامی جداً خودداری کنند.
بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده که موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد رعب و وحشت میشود، از مصادیق اخلال در امنیت روانی جامعه محسوب می شود.
مطابق با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، انتشار اکاذیب و مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است. همچنین، تمامی موارد انتشار محتوای آسیبرسان به امنیت ملی، بر اساس «قانون جرائم رایانهای» و سایر مقررات مرتبط، تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت.
نهادهای امنیتی از مردم درخواست کردند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت یا تصویربرداری مشکوک از اماکن حساس، مراتب را بلافاصله از طریق شمارههای ذیل به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند:
۱۱۳ (ستاد خبری وزارت اطلاعات)
۱۱۴ (ستاد خبری اطلاعات سپاه)
۱۱۰ (پلیس)
هوشیاری و مسئولیتپذیری هر شهروند در فضای مجازی، گامی حیاتی در حفظ اقتدار و آرامش ایران عزیز است.