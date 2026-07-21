ثبت نام طرح مسکن استیجاری موسوم به طرح «آشیان» با هدف حمایت از زوج‌های جوان در برابر هزینه‌های سنگین اجاره‌بها به مدت دو روز در این استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مهدی پارسی دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان گفت:متقاضیان شهر‌های چابهار، زاهدان و ایرانشهر استان می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

این طرح مختص زوج‌های جوان دهک‌های یک تا شش است که کمتر از پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، دارای فرم «ج» سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی مسکن و نداشتن مالکیت) بوده و حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر‌های مذکور را داشته باشند.

در طرح آشیان زوج‌های جوان دهک‌های یک و دو تنها ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز را پرداخت می‌کنند، متقاضیان دهک‌های سه و چهار موظف به پرداخت ۴۵ درصد اجاره‌بهای روز هستند و متقاضیان دهک‌های پنج و شش نیز ۵۵ درصد اجاره‌بهای کارشناسی روز را می‌پردازند.

حداکثر مدت مجاز استفاده از این واحد‌های استیجاری پنج سال است تا زوج‌های جوان بتوانند توانمندی مالی خود را برای تامین مسکن ملکی در آینده ارتقا دهند.

ثبت درخواست استفاده از این طرح در سامانه صرفاً برای متقاضیانی که حائز شرایط فوق‌الذکر هستند، امکان‌پذیر است و می‌بایست توسط سرپرست خانوار انجام شود.