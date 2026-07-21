به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشاگرد گفت: این مراسم با هدف انتقال سنت‌های عزاداری بویژه نوحه‌های نشسته به نسل‌های آینده برگزار می‌شود. حجت الاسلام علی لیاقت افزود: قدمت نوحه‌های نشسته پا منبری بشاگرد به ۳۰۰ سال می‌رسد که برگرفته از مصیبت‌های وارده بر اهل بیت (ع) است.

شهرستان بشاگرد ۱۶۸ هئیت مذهبی دارد که هر ساله بصورت خودجوش در برگزاری این مراسم مشارکت دارند.

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