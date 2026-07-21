به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مردم قدر شناس مراغه امروز شهید مدافع وطن را که تقدیم عزت، امنیت و سربلندی این مرز و بوم کرده بودند بر دستان خود تشییع کردند و در گلشن زهرای این شهر به خاک سپردند.

شهید مهداد پاشایی فرد از نیرو‌های پدافند هوایی ارتش متولد سال ۱۳۸۰ بود که بامداد روز ۲۹ تیر ماه هنگام انجام ماموریت بر اثر حمله آمریکای جنایتکار در تبریز به شهادت رسید.

از این شهید گرانقدر دو فرزند دختر به یادگار مانده است.