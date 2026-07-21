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معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مازندران با اشاره به وقوع ۶ فقره حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله، گفت: منشأ این آتشسوزیها عامل انسانی بوده و علت دقیق وقوع آنها در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: از روز جمعه گذشته تاکنون ۶ فقره حریق در پناهگاه حیات وحش میانکاله رخ داده که با حضور بهموقع نیروهای عملیاتی و همکاری دستگاههای اجرایی در کوتاهترین زمان مهار شده است.
اسماعیلی گفت: از لحظه اطلاعرسانی وقوع حریق، با هماهنگی میان ادارهکل حفاظت محیط زیست، ادارات تابعه و سایر دستگاههای اجرایی، نیروها و تجهیزات به منطقه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق در کمترین زمان ممکن انجام شد.
وی افزود: در یکی از عملیاتهای اطفای حریق، بالگرد جمعیت هلالاحمر نیز در مهار آتش مشارکت داشت و نقش مؤثری در کنترل حریق ایفا کرد.
معاون محیط زیست طبیعی مازندران با بیان اینکه منشأ این آتشسوزیها عامل انسانی بوده است، گفت: علت دقیق وقوع حریقها همچنان در دست بررسی است و نتایج پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: بخش عمده پوشش گیاهی آسیبدیده را پوششهای علفی و سازیل تشکیل میدهد و به دلیل تمرکز نیروهای عملیاتی بر مهار آتش، هنوز فرصت کافی برای برآورد دقیق مساحت مناطق آسیبدیده فراهم نشده است.
وی افزود: پس از انجام برداشتهای میدانی با استفاده از سامانههای موقعیتیاب و بررسی دادهها توسط شرکت معین سازمان حفاظت محیط زیست، مساحت دقیق عرصههای آسیبدیده اعلام خواهد شد.
معاون محیط زیست طبیعی مازندران از مردم و گردشگران خواست در حفاظت از این ذخیرهگاه ارزشمند مشارکت کنند و گفت: از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت استفاده، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
اسماعیلی همچنین بر جمعآوری پسماندها بهویژه ظروف شیشهای و سایر زبالههایی که میتواند موجب بروز آتشسوزی شود، تأکید کرد و افزود: حفاظت از عرصههای طبیعی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و از همه هماستانیها و گردشگران درخواست میکنیم در صیانت از میانکاله همراه محیط زیست باشند.
محیط زیست مازندران پیشتر از دستگیری دو مظنون به آتش زدن پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد.