آموزش اسلحه شناسی در تجمعات شبانه نهاوند

همزمان با برگزاری تجمعات شبانه در نهاوند، بخشی از برنامه‌ها به آموزش نحوه استفاده و آشنایی با اسلحه اختصاص یافته است.