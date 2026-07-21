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همزمان با برگزاری تجمعات شبانه در نهاوند، بخشی از برنامهها به آموزش نحوه استفاده و آشنایی با اسلحه اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، از آنجایی که کشور عزیزمان مورد هجوم دشمن متخاصم قرار گرفته ضرورت آمادگی در برابر تهدیدها صدچندان است.
در کنار تجمعهای خیابانی که به ۱۴۳مین شب رسیده، غرفههای اسلحه شناسی هم در حاشیه این تجمع ایجاد شده است.
در نهاوند آموزشهای اسلحه شناسی ویژه برادران و خواهران در حال اجراست که در هر شبانه بیش از صدها نفر آموزشهای مختلف اسلحه شناسی را فرا گرفته اند.
فرمانده سپاه نهاوند در این باره گفت: این دورها با حضور مربیان مجرب سلاح شناسی در حال انجام است.
سرهنگ رحیمی افزود: علاوه بر آرائه آموزشها در تجمعهای خیابانی در مساجد شهرها و روستاهای دارای پایگاه بسیج هم این دوره در حال انجام است.