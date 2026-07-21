ستاد عالی آزمون‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرد: امتحانات نهایی پایه یازدهم تمامی رشته‌های تحصیلی، در روز چهارشنبه، مورخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۵ در همه استان‌های کشور، بجز استان هرمزگان، مطابق برنامه ابلاغی، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه و پایه دوازدهم در روز پنجشنبه یکم مردادماه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

ستاد عالی آزمون‌ها در خصوص برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه و پایه دوازدهم در روز پنجشنبه یکم مردادماه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایه یازدهم تمامی رشته‌های تحصیلی، در روز چهارشنبه، مورخ ۳۱تیرماه ۱۴۰۵ در همه استان‌های کشور، بجز استان هرمزگان، مطابق برنامه ابلاغی، برگزار خواهد شد.

در ضمن امتحانات نهایی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه، یکم مردادماه ۱۴۰۵ در تمامی استان‌های کشور، از جمله در استان هرمزگان مطابق برنامه برگزار می‌شود.