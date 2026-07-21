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وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئتی بلندپایه به پاکستان سفر کرده است، امروز برنامهای فشرده از دیدارها و نشستهای رسمی را در اسلامآباد با هدف پیگیری توافقات اخیر تهران و اسلامآباد و توسعه همکاریهای اقتصادی، امنیتی، مرزی و منطقهای آغاز میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس برنامه اعلام شده، «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، «فیلد مارشال سید عاصم منیر» رئیس ستاد دفاعی نیروهای مسلح این کشور و «محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان دیدار خواهد کرد.
همچنین نشست مشترک هیئتهای دو کشور با حضور مقامات عالیرتبه برگزار میشود و محورهای همکاریهای دوجانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه این سفر، مؤمنی از سازمان ملی مبارزه با تروریسم پاکستان (NACTA)، سازمان ثبت احوال و پایگاه داده ملی (NADRA)، ستاد مبارزه با مواد مخدر (ANF)، پارک ملی علوم و فناوری هوافضا (NASTP) و سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان (NDMA) بازدید خواهد کرد و همچنین دیدار با «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز در دستور کار قرار دارد.
وزیر کشور ایران در بدو ورود به اسلامآباد اعلام کرد این سفر در ادامه توافقات حاصل شده در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به پاکستان انجام میشود و هدف آن پیگیری اجرای توافقات و توسعه همکاریهای میان دو کشور است.
به گفته مؤمنی، در این سفر نمایندگان وزارتخانههای کشور، نفت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی حضور دارند و علاوه بر مسائل امنیتی و مرزی، توسعه همکاریهای اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری نیز از محورهای اصلی مذاکرات خواهد بود.
وی با اشاره به توافق دو کشور برای افزایش حجم تجارت دوجانبه از حدود سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار، تأکید کرده است که تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش ظرفیت ترددهای مرزی و اجرای توافقات اقتصادی میان تهران و اسلامآباد است.
همچنین مسائل مرزی، همکاریهای امنیتی و آخرین تحولات منطقه از دیگر محورهای رایزنیهای هیئت ایرانی با مقامات پاکستانی خواهد بود.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از دو روز برنامه فشرده در اسلام آباد پایتخت پاکستان عازم لاهور مرکز ایالت پنجاب این کشور خواهد شد.