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معاون میراثفرهنگی مازندران از آغاز فصل نخست کاوشهای باستانشناسی باغ شاه (پارک ملت) بهشهر با مجوز رسمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری خبر داد و گفت: این کاوشها با هدف شناسایی و مستندسازی لایههای تاریخی و معماری یکی از مهمترین باغهای سلطنتی دوره صفویه در شمال کشور انجام میشود.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رضا دانشزاده گفت: فصل نخست کاوشهای باستانشناسی باغ شاه (پارک ملت) بهشهر با مجوز رسمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری به شماره ۴۰۵۳۲۰۷۴ از روز سهشنبه ۳۰ تیرماه آغاز شد .
معاون میراثفرهنگی مازندران، افزود: سرپرستی این هیئت باستانشناسی بر عهده حسین نعمتی است و این پروژه با همکاری متخصصان حوزه باستانشناسی و میراثفرهنگی استان، با هدف شناسایی، مستندسازی و بررسی لایههای تاریخی و فرهنگی این محوطه ارزشمند اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی باغ شاه گفت : این مجموعه که امروز با نام پارک ملت شناخته میشود، یکی از ارزشمندترین آثار بهجامانده از مجموعه باغها و کاخهای سلطنتی دوره صفویه در بهشهر است و بهعنوان یکی از هفت باغ و کاخ سلطنتی این شهر، جایگاه ویژهای در تاریخ شهرسازی، معماری باغ ایرانی و ساختار حکومتی عصر صفوی دارد.
دانشزاده افزود : باغ شاه در غرب باغتپه و شمالشرقی مجموعه تاریخی صفیآباد قرار گرفته و بهعنوان بخشی از منظومه تاریخی و فرهنگی بهشهر، از نظر ارتباط فضایی و تاریخی با دیگر آثار صفوی، ظرفیت زیادی برای مطالعات باستانشناسی دارد.
معاون میراثفرهنگی مازندران با اشاره به اهداف این فصل از کاوشها گفت: در این پژوهش تلاش میشود اطلاعات دقیقتری درباره ساختار معماری باغ، محدوده واقعی آن، روند شکلگیری و توسعه مجموعه، بقایای احتمالی بناها، مسیرهای آبرسانی، تأسیسات وابسته و لایههای استقراری تاریخی به دست آید.
وی افزود : نتایج این کاوشها میتواند شناخت از مجموعه سلطنتی صفوی بهشهر را تکمیل کرده و مبنای علمی مناسبی برای حفاظت، مرمت، احیا و معرفی هرچه بهتر این میراث ارزشمند فراهم کند.
دانشزاده گفت : شهر تاریخی بهشهر در دوره شاهعباس اول صفوی یکی از مهمترین مراکز حکومتی و اقامتگاههای سلطنتی شمال ایران بود و مجموعهای از باغها، کاخها، آبراههها و بناهای تشریفاتی در آن شکل گرفت که باغ شاه از شاخصترین اجزای این مجموعه تاریخی محسوب میشود.
معاون میراثفرهنگی مازندران افزود: یافتههای احتمالی این فصل از کاوش میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه طراحی باغهای سلطنتی صفوی، نظام مدیریت آب، معماری باغ ایرانی و الگوی توسعه شهری بهشهر در سدههای گذشته ارائه کرده و زمینهساز ارتقای ظرفیتهای گردشگری فرهنگی منطقه نیز باشد.
دانشزاده گفت: این پروژه با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری اجرا میشود و نتایج اولیه آن پس از پایان عملیات میدانی در قالب گزارشهای تخصصی منتشر خواهد شد.